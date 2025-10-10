Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirige a su lugar en la foto de familia de los líderes de la OTAN, durante la cumbre celebrada el pasado 25 de junio en La Haya. Reuters

El Gobierno responde a Trump: «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos a estar en la OTAN»

Los socialistas minimizan la amenaza de expulsión de la Alianza Atlántica vertida por el presidente estadounidense mientras el PP y Vox cargan contra Sánchez y lo acusan de perjudicar los intereses del país

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:56

Comenta

El Gobierno asegura no albergar el más mínimo temor ni preocupación por el hecho de que Donald Trump sugiriera este jueves, en medio de ... un encuentro con el presidente finlandés, que habría que plantearse expulsar a España de la OTAN por su negativa a elevar hasta el 5% del PIB su gasto en defensa, como se acordó el pasado junio en la cumbre que la organización celebró en La Haya; una amenaza que, por otro lado, es de casi imposible ejecución porque no está contemplada en su carta fundacional. «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos de participar y estar en las mejores condiciones en la Alianza Atlántica», replicó hoy la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero.

