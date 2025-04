Apagón económico: la actividad vuelve a fábricas y comercios tras una factura de 1.300 millones para los autónomos

España comienza a coger el ritmo de actividad perdido un día después del apagón histórico. Sin embargo, la ansiada normalidad aún no logra instaurarse en todo el país y muchas localidades aún siguen sin internet, sin línea telefónica y con problemas de transporte.

Hablar del impacto económico que puede generar este corte de luz sin precedentes a menos de 24 horas es aún prematuro, pero desde la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA ofrecen ya una primera aproximación: para los autónomos podría suponer una factura de unos 1.300 millones de euros.

Este incidente que paralizó la actividad de la mayor parte de negocios e industrias tuvo una especial incidencia en la hostelería y el comercio, que tuvieron que cerrar la mayor parte sus puertas ante la imposibilidad de prestar sus servicios y atender al público. Este martes, sin embargo, estos sectores intentan recuperar la normalidad, a la espera de evaluar la mercadería que se ha perdido por problemas de frío.

También UPTA, otra asociación de autónomos, ha realizado esta mañana una encuesta urgente para realizar una estimación media de las pérdidas económicas ocasionadas durante el día de ayer a nivel nacional por parte de los trabajadores autónomos de los sectores más vulnerables ante una crisis de estas características, entre los que se encuentran negocios de tamaño medio que tengan hasta tres asalariados como cafeterías, restaurantes, peluquerías y establecimientos de estética, comercio minorista como el textil y del calzado, profesionales cualificados de oficina o freelance y profesionales sanitarios con consultas privadas.

Según sus cálculos, un autónomo ha perdido de media 650 euros en el día de ayer. Los propietarios de un restaurante serían los más afectados, con un coste medio de 1.500 euros por el apagón, ante la imposibilidad de dar servicio por la falta de luz, frente a la factura de 600 euros de media que les pasará a las cafeterías. El coste para un comercio minorista (como una tienda de ropa o de calzado) se situaría en 700 euros, 400 euros para una peluquería o 500 euros para un profesional cualificado como un abogado, según los datos publicados este martes por UPTA.

Total normalidad en los supermercados

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (ANGED) -de la que forman parte gigantes como El Corte Inglés, Alcampo, Ikea, Costco o Eroski, informa de que la apertura de tiendas relacionadas con alimentación y gran consumo se ha producido con normalidad, aunque con incidencias puntuales por el retraso de entregas con productos.

En las categorías de no alimentación, se ha restablecido por completo la actividad, sin incidencias reportadas, después de que algunos operadores se viesen ayer obligados a cerrar por la tarde, sobre todo por incidencias en las telecomunicaciones.

«Desde la Asociación agradecemos y valoramos la extraordinaria capacidad de nuestras empresas y de todos los profesionales que trabajan en la distribución para garantizar el abastecimiento de productos básicos en todo el territorio, en unas circunstancias muy complejas. Demuestra una vez más la aportación estratégica que la distribución y su cadena de valor realizan a la economía nacional», apuntan desde Anged.

Por su parte, la industria también intenta volver a la normalidad, después de que algunas fábricas tuviesen que parar ayer su producción a causa dle apagón. «Todas las fábricas se han puesto en marcha hoy, aunque con recuperación gradual desde primera hora, pero está previsto que puedan estar al 100% a lo largo de la mañana», indican desde Anfac. A las 12.30 horas de la mañana del lunes se vio interrumpida la producción en las fábricas de Renault en Valladolid, al igual que la de Seat en Martorell y Volkswagen en Navarra. Seat fue la menos afectada, ya que recuperó la electricidad pasadas las 15.30 horas de la tarde y pudo iniciar el proceso «sin demasiados problemas».

La banca, operativa con incidencias puntuales

El sector bancario también reporta un regreso paulatino a la normalidad. Fuentes de CaixaBank aseguran, por ejemplo, el mantenimiento del procesamiento de pagos y operaciones bancarias, con una actividad normalizada en sus operaciones digitales, como el resto de entidades.

Sí se siguen detectando incidencias, aunque puntuales, en oficinas y cajeros. Y fuentes financieras apuntan a que algunos TPVs siguen sin funcionar, esta vez no por un problema de batería ante la falta de suministro, sino por algunos fallos -también puntuales- en la plataforma Redsys. Desde el Banco de España indican, de hecho, que para este modelo que permite la operativa con tarjetas se observa recuperación «en la práctica totalidad» de grandes comercios.

Por su parte, el sistema Target sí está funcionando bien, permitiendo procesar los pagos con normalidad. «Ninguna entidad ha reportado incidentes relacionados con esta operativa», apunta el supervisor.

Resistencia del mercado financiero

La Bolsa y las infraestructuras de valores (Iberclear y BME Clearing) también operan sin incidencias, mientras que el reparto de efectivo desde las sucursales del Banco de España «está funcionando con total normalidad».

De hecho, ha sido llamativo el buen comportamiento de los mercados financieros el lunes frente a la shock energético. Pese a su enorme magnitud, el Ibex 35 cerró esa sesión en positivo y no se detectaron señales de tensión en el mercado de la deuda soberana. Eso sí, tal y como apuntan los expertos de eToro, el volumen de negociación terminó cerca de los 1.400 millones de euros, lo que supone un descenso del 35% con respecto a la sesión del viernes.

«Esto sugiere dos cosas. Primero, que los inversores perciben este evento como puntual, sin derivadas inmediatas sobre beneficios empresariales o sobre la estabilidad macro. Segundo, que existe una fuerte confianza en la capacidad del Estado y las empresas para contener y responder a este tipo de disrupciones», indica el experto Javier Molina.

No obstante, asegura que no se pueden ignorar los riesgos latentes. «Es evidente que la recuperación del suministro no ha sido tan rápida como cabría haber esperado y pone en el punto de mira la infraestructura nacional», indica.

Desde un punto de vista económico, calcular el impacto en el PIB es elevadamente complejo por la multitud de factores a tener en cuenta. Pero, tomando como base los datos del PIB en 2024 y asumiendo que el impacto no fue homogéneo y ni afectó a la totalidad de la jornada laboral, consideran que podría situarse en un rango de 1.500 a 2.000 millones de euros, considerando la pérdida de productividad en sectores clave durante una jornada laboral completa.

Temas

apagón