ERC dice que no tiene «nada que negociar» si el Gobierno no mueve ficha con los presos

En los pasillos del Congreso, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, ha advertido de que el Gobierno tiene la "llave" para que las partes puedan sentarse a hablar de los Presupuestos, y es que el Gobierno inste a la Fiscalía a retirar los cargos que pesan sobre los líderes del 'procés' encarcelados, lo cual vienen reclamando desde hace semanas, ha recordado.

"Ellos sabrán si quieren hacerlo o no, o si quieren hacer otra cosa, pero lo que sí les digo es que no vamos a hablar de nada de los Presupuestos si previamente ellos no se mueven", ha subrayado Tardà, antes de dejar claro que ERC no se siente "presionada".