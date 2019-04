El PSOE gana las elecciones y el PP sufre una derrota histórica

El partido de Santiago Abascal , Vox, no cumple las expectativas que le daban las encuestas y con el 81 % escrutado logra poco más del 10 % del voto y 24 escaños.

Unidas Podemos se ha desinflado en estos comicios y ha caído a cuarta posición. En las generales de 2016 sumaba 71 escaños con las confluencias de Cataluña, Galicia y Valencia, pero en esta ocasión, son 42 sin contar a Compromís, que saca 1 y en esta ocasión no concurrió conjuntamente con el partido morado.

PSOE suma con CS, el otro gran ganador de las elecciones

El PSOE de Pedro Sánchez ha logrado 123 escaños en el Congreso de los Diputados, 38 más de los que logró en las elecciones de 2016, lo que ha supuesto superar también su propia marca de 2015 que fueron 90 escaños y los 110 escaños de Alfredo Pérez Rubalcaba de 2011. Esto ha sido posible por que los socialistas han logrado 1,9 millones de votos más que hace tres años, cerca de 7,36 millones en total.

No obstante, este resultado no es una de las mejores marcas del PSOE, sino que se sitúa en el nivel de lo que lograron los socialistas en las primeras elecciones de 1977 (118 diputados) y 1979 (121). Pedro Sánchez necesitará pactos para gobernar y, por el momento, con el único partido que suma claramente es con Ciudadanos, pero el líder de la formación naranja anunció al inicio de la campaña que no le respaldaría para formar gobierno.

Si el inquilino de la Moncloa opta por pactar con Podemos, necesitaría de los independentistas catalanes para superar una investidura ya que, junto con el partido de Pablo Iglesias, el PNV, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Coalición Canaria sumaría 175. Salvo que acepte los votos de los 4 escaños que ha logrado Bildu y que le ofreció Arnaldo Otegi durante la campaña electoral.