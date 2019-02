El PDeCAT prevé enmendar a la totalidad de las cuentas pero esperará «hasta el último momento»

En rueda de prensa desde el Parlament, ha matizado que «hasta el último momento» --la prevé presentar este viernes a las 12-- su partido tendrá la puerta abierta a no presentarla si el Gobierno asume los compromisos sobre el relator y la mesa de diálogo que el PDeCAT le reclama.

Y ha recalcado que, si acaban registrando la enmienda a la totalidad, están dispuestos a retirarla incluso «minutos antes» de la votación prevista para el miércoles, siempre y cuando su cumplan las demandas que formulan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Campuzano considera que, después de que la consellera Elsa Artadi les haya trasladado el estado de la negociación con el Gobierno, «la oferta que plantea el Gobierno socialista está muy lejos de aquello que podría permitir que el PDeCAT no presentara la enmienda».

De esta manera, ha dicho que, para que decidan retirar la enmienda, no solo deben ponerse de acuerdo sobre el nombre del relator, sino que se debe crear un «paquete global de dos espacios de diálogo que tenga la consistencia para abordar el conflicto político».

«Que unos y otros podamos explicar que hemos creado unos espacios que sirvan para por fin abordar el conflicto político en el Estado. Lo que no podemos explicar es que ponemos en marcha algo que no sabemos explicar y que no sirva para abordar el conflicto político», ha añadido.