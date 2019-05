El Parlamento catalán rechaza que Iceta sea senador y bloquea que presida el Senado

La votación se saldó sin sorpresas: 25 votos a favor, 39 abstenciones y 65 votos en contra y, pese a que ha sido secreta, se deduce que los votos a favor han sido del PSC y los comuns, las abstenciones de PP y Cs, y los votos en contra de JxCat, ERC y la CUP.

Iceta ha lamentado la decisión de la Cámara, pero ha asegurado que no le afectará en su apuesta política: "No me restará ni un ápice de voluntad de encontrar soluciones --a la situación de Catalunya-- a través del diálogo, la negociación y el pacto".

Sin embargo, en una intervención anterior, la portavoz del PSC, Eva Granados, ha advertido de que el veto de los independentistas a Iceta supone una vulneración de sus derechos y, por lo tanto, "vuelven a volar puentes" en el intento de buscar soluciones al conflicto catalán.