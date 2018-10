El independentismo pierde su mayoría por la fractura entre JxCat y ERC

El resultado más inmediato ha sido la pérdida de dos votaciones simbólicas, una propuesta de resolución que proclamaba el derecho de Cataluña a la autodeterminación y otra para reprobar al rey.

La brecha que se abrió el pasado jueves entre los dos socios de Govern, cuando sus discrepancias sobre cómo solucionar la situación de los cuatro diputados de JxCat suspendidos por el Supremo -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- obligó a aplazar las votaciones de las propuestas de resolución del Debate de Política General, ha derivado hoy en fractura.

Después de que la noche del lunes los letrados del Parlament emitieran un informe en el que alertaban de que los votos delegados no podrían ser contabilizados si no designaban explícitamente a un miembro de su grupo para ejercer sus funciones mientras no se resuelva su situación procesal, hoy el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha movido ficha.