El Gobierno presume de «normalidad» y arremete contra el PP por su «bloqueo»

Una primera comparecencia de miembros del Ejecutivo -tras el primer Consejo salió el presidente, Pedro Sánchez-, en la que ha habido representación de los dos partidos, pero María Jesús Montero aseguraba que esa no tiene por qué ser la tónica habitual y los titulares de las distintas carteras saldrán en función de lo que se apruebe, sin necesidad de cuotas.

"Ya no hablaremos nunca de ministros de Podemos y socialistas, somos un Gobierno de coalición y cada uno responde de su cartera", ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , en su estreno como portavoz del Gobierno tras el Consejo, en una comparecencia en la que ha estado acompañada de las titulares de Educación, Isabel Celaá , e Igualdad, Irene Montero .

Desjudicializar la política

Al entrar en materia, la portavoz del Ejecutivo ha repetido a lo largo de la comparecencia dos mensajes: la crítica al Partido Popular por el "bloqueo" en la renovación de las instituciones y la necesidad de desjudicializar la política.

"La política no se puede esconder detrás de las togas, complica toda la resolución de conflictos", ha dicho Montero, quien no obstante ha negado que el Ejecutivo esté dejando pasar el tiempo para que se agoten los plazos legales y no pueda recurrir las polémicas resoluciones del Parlament sobre el derecho de autodeterminación y la reprobación del rey.

Ha señalado, en este sentido, que lo que está haciendo el Gobierno es "completar el expediente" para tomar una decisión al respecto.

Y, por otro lado, ha explicado que si el Gobierno se ha dado mucha más prisa en enviar el requerimiento a Murcia por el "pin parental", es porque en ese caso se incumplen varias leyes, entre las que ha citado la de Educación y la de Violencia de Género así como varios convenios internacionales.

Son, ha insistido, "elementos distintos" -los posibles recursos contra el Parlament y el del "pin parental"- y la obligación del Gobierno es siempre la de "poner los medios para restablecer la legalidad vigente" como ha hecho en otras ocasiones, ha recordado, con resoluciones de la Cámara catalana.

Además ha señalado que, cuando el Gobierno defiende que no se judicialice la política, se refiere a que no hay que llevar a los tribunales pronunciamientos que "no tienen efectos sobre terceros" porque se ha demostrado que así se complica de forma importante el trabajo de los propios tribunales.