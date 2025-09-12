Díaz insiste en que Junts dio «una bofetada a los trabajadores» pero rebaja el tono

Yolanda Díaz empieza a pasar página de su choque con Junts a cuenta de la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta segunda insistió ... este viernes en que lo que hizo el miércoles el partido de Carles Puigdemont, junto al PP y Vox, al tumbar la tramitación de la ley para rebajar la jornada máxima permitida a 37,5 horas semanales fue propinar «una bofetada a los trabajadores», pero evitó las duras acusaciones vertidas durante el debate en el Congreso.

Su agresividad hacia un socio de investidura al que ni el PSOE ni ella misma habían osado hasta ahora chistar por temor a alimentar una confrontación que trunque la legislatura llegó a generar cierta inquietud en el ala socialista del Ejecutivo, que el jueves se apresuró a lanzar el mensaje de que Díaz actuó por su cuenta y riesgo.

Algunos dirigentes del PSOE reconocen en privado que si por ellos fuera se dirigirían a Junts en un tono igual o más duro, pero asumen que lo que les toca es envainarse las ganas. Díaz, hasta ahora igual o más contemporizadora que ellos–en septiembre de 2023, cuando ningún socialista se lo planteaba, se reunió en Bruselas con Puigdemont– entendió, sin embargo, que esta vez ella tenía más que ganar con el choque que con el guante de seda para amortiguar la derrota parlamentaria y reivindicarse frente a sus votantes .

Episodio asilado

En el propio Sumar, no obstante, descartan que esa vaya a ser la tónica de su relación con Junts. Y no lo será, desde luego, en la de los socialistas. Tanto la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, restaron hierro este viernes al episodio pero se esforzaron en desvincularse de él. «El Gobierno mantiene una relación de respeto mutuo con todos los grupos parlamentarios del Congreso, particularmente con los que apoyaban la investidura de Pedro Sánchez, y así va a seguir siendo», garantizó el ministro.