Santos Cerdán llegando al Congreso en una sesión de control al Gobierno de noviembre pasado. EFE

La defensa de Cerdán sostiene que un guardia civil investigado intervino los audios de Koldo

Recurren el rechazo del juez de practicar diligencias y testificales que abonen otras teorías sobre las grabaciones incriminatorias intervenidas al exasesor de Ábalos

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:49

La defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, ha presentado un ... recurso al juez del Tribunal Supremo que le investiga, Leopoldo Puente, tras su negativa a admitir una batería de diligencias en la causa. En un escrito de 15 páginas, los abogados del exdiputado reiteran su hipótesis de que uno de los guardias civiles investigados en el 'caso Koldo', el comandante Rubén Villalba, perteneciente al Servicio de Información del instituto armado, pudo acceder a las grabaciones incriminatorios del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos.

