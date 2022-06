Los condes de Wessex inician su «inoportuno» viaje a Gibraltar

El príncipe Eduardo, hijo menor de la reina de Inglaterra, y su esposa Sofía aterrizaron a última hora de la tarde de este martes en Gibraltar con cinco horas de retraso sobre el horario previsto, después de que el avión en el que viajaban por la mañana tuviera que dar media vuelta a Londres por una avería técnica.

Pero este no es el único contratiempo de una visita calificada de «incómoda» por el Gobierno español, como así se lo transmitió el Ministerio de Exteriores al embajador del Reino Unido en España hace un par de semanas. El Peñón ha sido motivo recurrente de disputas entre ambos países, que ahora negocian el encaje de Gibraltar tras el 'brexit', un asunto que, aseguran, está a punto de cerrarse. La visita de tres días de los condes de Wessex, con motivo del Jubileo de Platino de Isabel II, aunque incómoda, no obstaculizará las negociaciones.

El pasado 26 de mayo, casi dos meses después, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español trasladó una queja formal al Reino Unido en la que habla de lo «inoportuno» de la visita real. «España considera que la visita no resulta oportuna, en el marco del proceso de negociación para un futuro Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar y de los acuerdos bilaterales que, una vez cerrado, definirá unas nuevas relaciones entre Gibraltar y la Unión Europea», recoge la queja Exteriores, según adelantó la web especializada The Diplomat in Spain .

En realidad este tipo de quejas no son hechos aislados. En 1988, en la única visita oficial de Isabel II a España, la reina de Inglaterra se refirió a Gibraltar como «el único problema que queda entre nosotros». Esos seis kilómetros cuadrados ubicados en tan estratégico lugar han sido motivo de disputas durante décadas entre España y Reino Unido. Hasta el punto de que los Reyes de España rechazaron asistir a la boda del príncipe de Gales con Diana Spencer en julio de 1981 al tener conocimiento de que la pareja real iniciaría su viaje de novios desde Gibraltar.

Aquel fue el encontronazo más sonado, pero no el único por la soberanía de Peñón. En 2012, la reina Sofía anuló casi a última hora su presencia en la celebración con motivo de los 60 años de la llegada al trono de la reina Isabel por las tensiones entre ambos países. ¿El motivo? El mismo de ahora: la visita del príncipe Eduardo y su esposa al Peñón, dentro de la gira que varios miembros de la casa real británica realizaron por las colonias.