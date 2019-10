Cierra el Valle de los Caídos para exhumar a Franco

Algunos visitantes se han acercado hasta el Valle de los Caídos para "despedirse" o para vivir con sus hijos algo "histórico". En los últimos minutos antes de que cerraran la barrera, cerca de las 17,00 horas, llegaba un goteo de coches.

Una mujer y su hijo han sido de los últimos en entrar al Valle de los Caídos antes de que se cerrara para la exhumación. "Quería enseñarle a mi hijo algo histórico y sobre todo porque estamos muy en desacuerdo con lo que está sucediendo, pensamos que con el dinero de los españoles no se juega y esto va a costar mucho dinero", aseguraba a los medios antes de atravesar la barrera.

Otro matrimonio mayor se colocaba en la fila para entrar. "Cerramos ya", le ha dicho la Guardia Civil que se encontraba controlando la entrada. También se escuchaban gritos de "¡Viva España!".

Asimismo, Beatriz que se apellidaba Franco pero aseguraba no tener ningún parentesco con el dictador, contaba que había venido a despedirse.

"El Valle es un monumento que es un homenaje a los caídos de ambos bandos de la guerra. No voy a entrar en si estaba bien enterrado o no pero me parece un poco precipitado", ha opinado.

Además, ha precisado que venía a despedirse "aunque sea del espacio" porque "si a Franco le entierran en otro cementerio y hay que ir a verle, se va".

Algunos de los visitantes aseguraban que no se habían enterado de que era la última oportunidad para ver la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. "No lo sabía, teníamos libre y hemos venido a verlo, era la primera vez", comentaba un señor que se ha acercado con su familia.

Los que se han quedado sin entrar mostraban su decepción por no poder acceder a la basílica. "Decían que cerraban a las 18,00 horas", protestaba un señor mayor, mientras su mujer comentaba desde el asiento de copiloto que le parece "muy mal" la exhumación de Franco.

También se ha quedado a las puertas María José, que acudía con su marido y sus hijos para que estos conocieran el Valle de los Caídos. En su opinión, no se debería exhumar a Franco porque es "remover lo que ya está muerto". "Hay asuntos más importantes que deberían solucionar antes que esto", ha enfatizado.

También estaba entre los presentes a la entrada del Valle de los Caídos Pilar Gutiérrez, de Movimiento por España, que ha calificado de "intolerable" la exhumación.

Pocos minutos después de cerrarse la barrera de acceso al Valle de los Caídos, cinco coches de la Guardia Civil han entrado a toda velocidad y con las sirenas encendidas.

Una visitante que ha acudido con su hijo ha contado a los medios a la salida que estaban produciéndose "enfrentamientos" en la explanada del templo. "Arriba hay lío, es desagradable, la gente está empezando a ponerse agresiva", ha relatado la mujer, al tiempo que ha hecho una "llamada a la calma" porque considera que la exhumación de Franco va a llevar a "más desencuentro" entre "las dos Españas".

Si bien, posteriormente, otro visitante, Juan, ha precisado que se trataba de "una discusión entre partidarios de la exhumación y contrarios" pero ha insistido en que "arriba están tranquilos, unos rezando y otros visitando turísticamente" el Valle de los Caídos.

"Cuando se va un ser querido, una persona importante en tu vida te vas a despedir, pero con total naturalidad", ha comentado a la salida.

Otro joven visitante, Alberto, ha aseverado que el ambiente arriba era "muy tranquilo". "No hemos visto nada", ha asegurado. Según ha precisado, él no es "ni franquista ni no franquista" pero cree que "la historia de España hay que mantenerla".

Por su parte, periodistas presentes en la explanada de la Abadía, que habían pagando su entrada como visitantes, han sido identificados por la Guardia Civil porque, según les han dicho, no tenían permiso para estar allí trabajando. También han comentado que no ha habido tensión alguna.

A las 18,30 horas, media hora después del cierre habitual, y una vez que habían desalojado a todos los visitantes, han procedido a cerrar las verjas que dan acceso al Valle de los Caídos mientras un joven con una bandera de España profería insultos e impedía que los medios de comunicación tomaran imágenes del momento.