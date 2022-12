El choque institucional marca el tradicional mensaje navideño del Rey

Felipe VI pronunciará este sábado su tradicional discurso de Nochebuena, que viene marcado por la fuerte tensión política en puertas de un año electoral y el choque institucional desatado tras la decisión inédita del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de los artículos que reformaban el método de elección de sus miembros con la incógnita de si hará o no una mención a la misma.

El año pasado, el Rey apeló a «la unidad y el diálogo frente a la división y el enfrentamiento», al tiempo que pidió «respeto, reconocimiento y lealtad» a la Constitución. También hizo un llamamiento «al entendimiento y la colaboración» de las que señaló «son actitudes necesarias que dignifican a las instituciones; más aún, las fortalecen, porque generan la confianza de los ciudadanos». «Y las diferencias de opinión», añadió, «no deben impedir consensos que garanticen una mayor estabilidad, mayor bienestar en los hogares y den la necesaria tranquilidad a las familias».

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, eludió ayer comentar si Felipe VI debería pronunciarse o no sobre el choque institucional. «En nombre del Gobierno máximo respeto al Rey, a lo que representa la Monarquía, a la tarea y labor que tiene encomendada constitucionalmente, y escucharemos con muchísima atención ese discurso que se dirige a la nación», afirmó en una entrevista en TVE.

El ala morada del Ejecutivo ya ha avanzado que escrutará con lupa las palabras del monarca. De hecho, consideran que no tiene «legitimidad democrática» para posicionarse sobre la «grave» crisis institucional derivada de la «injerencia» del Constitucional en el «poder legislativo», y espera que no vuelva a realizar un discurso «de parte» como, a su juicio hizo en 2017, al hilo del desafío independentista en Cataluña. Entonces, don Felipe reclamó respeto a la pluralidad, no «imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás» y abogar por la convivencia para evitar de nuevo «el enfrentamiento o la exclusión».