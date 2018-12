Bárcenas asegura que los papeles de ‘Kitchen’ eran sobre la campaña de Cospedal

Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, han prestado declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga la presunta ‘caja B’ del Partido Popular. El interrogatorio ha versado sobre esa operación policial en la que habría estado involucrado el comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo y por la que se pagó al chófer del matrimonio, Sergio Ríos, con fondos reservados, para que les sustrajese documentación comprometedora para el PP que él tendría en su poder.

Según han explicado a los medios fuentes presentes en la declaración, Bárcenas, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, ha explicado que no era consciente de que se le habían sustraído aquellos papeles, que ha descrito como «anotaciones» y que no constaban en la causa, ya que conforme ha apuntado, su intención fue aportar toda la documentación «trascendente» al instructor, que recibió una serie de carpetas de mano de su entonces abogado, Javier Gómez de Liaño.

Sobre este asunto, el abogado de la acusación popular que ejerce Izquierda Unida, Juan Moreno, ha apuntado que Bárcenas no ha sabido «decir a ciencia cierta si esos documentos llegaron a estar en el despacho de su abogado», ya que el traslado estuvo a cargo de Sergio Ríos, «o si llegaron a estar y el abogado decidió que no eran relevantes» y no los aportó a la causa. El extesorero ha sostenido que él incluyó todo lo que era «trascendente» y sólo explica que no estén en manos del juez porque se traspapelasen o alguien los quisiera ocultar.

En esos papeles, 27 documentos según fuentes jurídicas, había anotaciones manuscritas que Rosalía Iglesias -que ha reconocido su letra escrita «rápida»-- tomaba en sus encuentros con Bárcenas en prisión, donde le trasladaba preguntas de su abogado, pero también notas del propio extesorero y entre ellas, material relativo a la financiación de campaña de María Dolores de Cospedal en Toledo a cargo de Sacyr, una acusación que él ya ha elevado en otras ocasiones y que fue investigada y archivada por un juez en Castilla-La Mancha.

También consta en esa documentación una anotación sobre un pago de 300.000 euros del expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, que ya apareció como presunto donante del PP en la investigación sobre la financiación irregular del partido y que viene negando este tipo de actividades.

Moreno ha añadido que «buena parte» de los documentos «no tienen relación directa con esta causa», que investiga la financiación del PP a nivel nacional, sino con «el PP de Madrid» o con «el pago de Villar Mir al PP en 2011» y «el pago de Sacyr al PP de Castilla-La Mancha para financiar una campaña de María Dolores de Cospedal», a quien ha mentado cuatro veces en la declaración.

«Ha dicho lo que ya ha relatado en varias ocasiones, esa financiación de Sacyr. Ha vuelto a reiterar que ese pago se realizó y que está en este documento, sin aportar muchos más detalles. El documento sobre OHL, es la primera vez que aparece una anotación sobre esto», ha apuntado Moreno.