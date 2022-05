Ayuda extra del SEPE de 460 euros: qué desempleados pueden pedirla este 2022

El paro del SEPE es su prestación más conocida, pero el departamento también pone a disposición de la ciudadanía otras ayudas extra con las que poder mantener una fuente de ingresos mientras encuentran su próximo trabajo. Cuando el tiempo de paro se agota, a los dos años como máximo, el beneficiario deja de recibir la paga si no ha encontrado trabajo.

El SEPE ofece para estos casos otras ayudas, una de estas pagas es el subsidio de más de 460 euros que pueden solicitar las personas de 45 años o más que se encuentren en situación de desempleo y hayan extinguido el paro. Esta situación es la que se denomina como 'desempleado de larga duración', ciudadanos a los que les está resultando especialmente complicado incorporarse al mercado laboral.

Eso sí, para poder acceder a esta ayuda, el beneficiario debe cumplir también otros requisitos como no tener cargas familiares. En el caso de tenerlas, se puede solicitar un subsidio por desempleo con responsabilidades familiares por agotamiento de la prestación contributiva, según puntualizan desde el portal del SEPE.

Esta ayuda (sin cargas familiares) es de 463 euros mensuales este 2022 y se puede recibir durante un máximo periodo de tiempo de seis meses. Para solicitarla, el interesado debe acreditar que ha estado en el paro durante un periodo mínimo de 360 días en los últimos 18 meses anteriores a la solicitud. Otros requisitos para pedir la paga es que la suma de sus ingresos, en caso de tenerlos, no supere el 75% del Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI), que serían 712,50 euros de ingresos mensuales. También es necesario que no hayan rechazado una oferta de colocación adecuada y no tener derecho a cobrar otras prestaciones.

Paga del SEPE: requisitos

Podrán pedir esta paga quienes se encuentren en situación de desempleo y estén en búsqueda activa del mismo, estando inscrito o inscrita como demandante de empleo durante el periodo de un mes desde el agotamiento de la prestación por desempleo de nivel contributivo. También se deberá carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias

Cómo pedir la ayuda del SEPE

Para solicitar la ayuda se tendrá que entregar el modelo oficial de solicitud y mostrar el DNI de la persona solicitante

También se deberá aportar cualquier documento bancario en el que figure el número de cuenta de la que sea titular y donde desee percibir la prestación. Y, según informa el SEPE, solamente si la entidad gestora lo solicita, el justificante de rentas.