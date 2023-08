José Luis Perales desmiente su fallecimiento

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Varias cuentas de Twitter y portales conocidos por la difusión de 'fake news' han causado alarma en Cuenca por informar de la muerte del cantautor conquense José Luis Perales, extremo que ha sido desmentido por el propio cantante.

«Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Alguien, con mala idea, ha dicho que me he muerto, y estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y mañana ya nos vamos a estar viendo en España«, ha dicho el cantante y compositor, de 78 años, en un mensaje en video difundido a través de Twitter y otras redes sociales.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023 El cantante finaliza el vídeo, desde el barrio londinense de Belgravia, agradeciendo «a todos aquellos que se han preocupado de saber si eso era verdad». El bulo ha llegado hasta la Wikipedia, que llegó a realizar una actualización en la que se daba al artista por muerto este lunes 7 de agosto.