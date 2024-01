La grancanaria Himar González recibe el año en el mar

La meteoróloga canaria Himar Gonzalez disfruta estos días de unas merecidas vacaciones en Gran Canaria, iniciando el nuevo año recargando pilas entre el buen clima y las playas que caracterizan a la isla.

No en vano, la presentadora de Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en los últimos años en uno de los rostros más reconocibles de los informativos de Antena3, alcanzando una amplia popularidad a nivel nacional.

Como cada comienzo de año, tal y como reconoce en sus redes sociales, Himar se da el chapuzón de rigor para afrontar un 2024 cargado de ilusiones.

Así lo escribe Himar en su cuenta de Instagram: «Ahora sí, tras mí tradicional baño del 1 de enero, ya puedo decir: ¡FELIZ y SANO Año Nuevo! Cada comienzo de año, me sumerjo en el mar. Me limpia, me regenera y me da fuerzas. Un nuevo libro de 366 páginas está miedo escribir. Elige bien. Prepárate para lo que esté miedo legar. Agradece y agradécete. Ama. Y, sobre todo, Vive». Un mensaje de empoderamiento y de vitalidad para sus seguidores en este recién estrenado año.