Viva el rey... y el Betis

La firma del rey en ese balón de fútbol la ha conseguido Antonio José Rodríguez, secretario de la Peña Bética de Gran Canaria, un grupo de aficionados que se constituyó como tal hace solo un año.

Después, este aficionado verdiblanco reconocía a los periodistas que había acudido a la Casa de Galdós directo a cumplir su propósito.

"No pude entrar, pero el rey, que es buena persona, me lo firmó", señalaba, sin dejar de admitir que aún no se creía haberlo conseguido. "Me parece un milagro, alucinante... Aunque bueno, ahora el milagro es que el Betis gane un partido", bromeaba.

La idea inicial de esta peña era rifar el balón si conseguían la firma del rey, pero posiblemente se quedará en su museo.