¿Tengo que ir a terapia?

La vida a veces se presenta de forma complicada y dura. La mayoría de nosotros tratamos de lidiar con ella de la mejor manera posible o cómo nos han educado hacerlo. Pero a veces esto resulta imposible. Nos vemos sobrepasados, atrapados en un bucle del que no sabemos salir y sin capacidad para reaccionar. Es en este momento o en esos momentos en los cuales debemos acudir a terapia.

1.- No tienes estrategias de afrontamiento.

En el pasado has conseguido superar los momentos duros o los momentos en los cuales perdías los nervios, o momentos tristes... Aunque en cierta forma no sabes cómo lo conseguiste. Lo cierto es que ya no te sientes capaz de hacerlo.

Te paralizas y que no consigues afrontarlo. Es en terapia donde te podemos ayudar a adquirir estas estrategias de afrontamiento. Mediante técnicas de relajación, mindfulness, o cualquier otra que te pueda ser útil para ti, aprenderás a recuperar la confianza en tus propias capacidades para gestionar situaciones adversas.