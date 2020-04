Quienes se han ido

Vivir un duelo es un viaje estresante doloroso y muy difícil, en el mejor de los casos. Pero la pérdida de alguien querido puede ser algo especialmente duro durante una situación como la que estamos experimentando.

Son tiempos de incertidumbre en los cuales estamos rodeados por enfermedad, miedo, y ansiedad. Esto se complica aún más si perdemos una persona querida. No podemos recibir apoyo de amigos y familiares lo que nos lleva a un mayor sensación de aislamiento y soledad. Nos da más tiempo para pensar y reduce nuestra capacidad de buscar actividades alternativas o intereses que nos puedan ayudar a distraernos

Estos niveles de incertidumbre reducen nuestra estabilidad emocional y agravan, todavía más, una circunstancia dolorosa como lo es la pérdida de un ser querido. Los recursos de afrontamiento de una persona que ha perdido a alguien se encuentran muy disminuido en el contexto de una pandemia.

Por esto hoy te propongo un plan que nos pueda ayudar a manejar los retos adicionales que se suman al duelo, durante estos tiempos de pandemia.

En primer lugar reconocer que el duelo en estos momentos es mucho más complicado que en un momento normal fuera de una crisis de estas características. Tenemos fuentes de estrés mucho mayores de lo habitual, debemos con ser conscientes de ello.

Para ello debemos practicar compasión hacia nosotros mismos y dejar a un lado todos aquellos sentimientos de autocrítica o creencias que nos llevan a pensar qué deberíamos estar haciendo las cosas de otra manera. Si dejamos de reconocer el estrés adicional asociado a la pandemia corremos el riesgo de culparnos por algo que está fuera de nuestro control, y sentirnos todavía peor.

Mantenernos en contacto con otras personas también es algo muy importante si estamos en duelo Y aislado socialmente. Es normal que cuando tenemos una perdida no teníamos muchas ganas de hablar con otras personas.

Si esto te ocurre, en estos momentos, intenta programar tiempos para llamadas de teléfono o vídeo llamada organizada como cita a las cuales no debe faltar.

Acuérdalo con aquellas personas que te pueden ayudar más, así te será más fácil mantenerla y llevarlas acabo.

También es muy importante que intentes mantener una agenda organizada de tu día a día, que te permita saber lo que estás haciendo y aquello que tienes o qué quieres hacer con cierta antelación para poder mantener tu tiempo ocupado.

Considera minimizar el tiempo que estás viendo las noticias. Programa el tiempo que dedica a eso, especialmente siguiendo fuentes oficiales. Evita programas de opinión, o tertulia que le están dando vueltas continuamente a las situación.

Puede que también sea útil pensar como a la persona que se ha ido, le gustaría que respondieses en esta circunstancia. Este es un ejercicio muy útil para generar estrategias afrontamiento y que te permite estar, en cierta forma, en contacto con la persona que se ha ido.

Recuerda: no hay una forma correcta o no de hacer un duelo. Cada persona lo llevamos como lo sentimos y necesitamos nuestro tiempo para hacerlo. No te juzgues por ello y permítete aquello que te hace sentir mejor.