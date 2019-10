¿Por qué te enfadas?

Bien, puede ser porque no podamos hacerlo. Porque es una situación que realmente no podemos modificar. Nuestro trabajo, a veces alguien de la familia. Y aprendemos a a sobrellevarlo. Pero tenemos que ser conscientes de que en ese camino, el de aguantar, el de soportar, puede estarse desarrollando un trastorno de ansiedad, provocado precisamente por estar continuamente sufriendo una situación o a una persona que no nos está haciendo sentir bien.

Por otro lado está el mirarnos a nosotros mismos. A veces nuestros planteamientos, expectativas, pensamientos, como una determinada persona o situación debe ser ocurrir, terminan condicionando nuestro estado de ánimo. Pensamos que las cosas deben ser de una manera, en la mayoría de las ocasiones sin ningún fundamento y nos termina frustrando.

Hoy es un momento para reflexionar sobre hasta qué punto estamos permitiendo que estas dos circunstancias ocurran en nuestra vida, y modificarlas en la medida de lo posible.