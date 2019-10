Lo que no te mata te hace más fuerte. No es así. Eres tú quien eres fuerte. No le asignemos a la situación dura o complicada, el poder de cambiarnos o de hacernos sacar lo mejor de nosotros mismos.

Nos define como superamos estas situaciones, la capacidad que tenemos de enfrentarlas, de afrontarlas y de salir adelante.

En definitiva no es lo que no te mata, somos nosotros los que conseguimos que no lo haga. Es nuestra resiliencia, la que hace que podamos sobrellevar Las situaciones más adversas.