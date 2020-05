La Gomera, El Hierro y La Graciosa: desconfinados en la burbuja

Los vecinos de La Gomera, El Hierro y La Graciosa han recuperado pequeñas libertades como la de bañarse en la playa, pescar o sentarse en un restaurante, pero en las tres islas todos los negocios que dependen del turismo siguen al ralentí, cuando no parados, por una realidad que no cambia la fase 2: con puertos y aeropuertos cerrados, no hay clientes.