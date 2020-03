Guía de supervivencia psicológica en tiempos de Covid-19

La evolución de esta pandemia puede hacernos pensar que no podemos hacer nada para conseguir que acabe. Pero esto no es cierto. Lo estamos haciendo, permaneciendo en casa, para que no se expanda. Y este es el pensamiento principal que debemos fijar en nuestra cabeza.

La ansiedad se alimenta del miedo. Y, aunque es normal que lo sintamos, también, en este caso, podemos decidir cómo afrontarlo.

Hay determinados hábitos que pueden contribuir a adaptarnos a esta nueva situación.

Estos son algunos de ellos: