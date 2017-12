Los Llanos, pasarela de moda

El proyecto Botanical San Gregorio Fashion Show congregó a numeroso público en el tramo bajo de la Avenida de la Constitución, que pudo conocer las propuestas de moda de varias firmas locales gracias a la exhibición que hicieron unos 40 modelos amateur, tras un casting celebrado durante el mes de diciembre.

El evento, que estuvo presentado por Roberto Herrera, descubrió las colecciones para esta Navidad de Coco and Luck, Kiwi, Calzados el Más Barato, Origen y Be a Woman. Además, firmas regionales pertenecientes a los sellos de Gran Canaria Moda Cálida e Isla Bonita Moda (La Palma) como Aguas Azules by Lilium Fonts, Aday Batista, Lleó, Suhárz y Diazar, mostraron también sus creaciones sobre la pasarela. En el primer fashion show organizado por la asociación de empresarios se pudo disfrutar además de la gastronomía local.