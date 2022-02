Qué requisitos se piden a los mayores de 65 años para renovar el carné de conducir Aunque actualmente no existe una limitación en la edad, la actual ley de tráfico dispone que el conductor de un vehículo debe estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo

Pese a que sólo el 10% de los usuarios de la carretera supera los 65 años, uno de cada 3 accidentes tiene como protagonista a una persona mayor. Estas estadísticas abren el debate sobre hasta qué edad se debe permitir conducir.

El reciente estudio «Mayores de 65 años al volante: ¿peligro real o mito social?», de la Fundación Línea Directa, en colaboración con Fesvial y Centro Zaragoza, afirma que los conductores de la tercera edad no son un peligro en las carreteras.

Es más, su tasa de accidentalidad es cuatro veces menor que la de los menores de 25 años y menos de la mitad que la de los conductores entre 35 y 44 años. Esto ocurre porque respetan más los límites de velocidad, no son agresivos en la conducción y aceptan mucho mejor sus propias limitaciones (auditivas y visuales, sobre todo), motivo por el que recorren menos kilómetros y evitan conducir por la noche.

En la actualidad, en España no hay un límite de edad para poder conducir. La decisión de que una persona anciana pueda conducir o no recae en los psicotécnicos necesarios para la renovación de los permisos de conducción.

Hasta los 65 años las renovaciones del carné de conducir son cada 10 años. Este período se reduce a 5 años para aquellos conductores que superen esa edad y pasa a ser de dos años cuando se superan los 70. Eso sí, siempre queda a criterio de los psicotécnicos el poder reducir todavía más esa periodicidad, que puede llegar a ser anual. Y en el caso de los conductores profesionales, la renovación del permiso de conducir es cada 5 años en todos los casos y cada tres a partir de los 65 años de edad.

Por su parte, la actua l Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su artículo 13, también se reafirma y nos dice que: «el conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo» pero no se dice nada sobre la edad máxima para poder conducir. Existen limitaciones de edad mínima para ciertos tipos de permisos de conducción así como la edad a la que deben renovarse las autorizaciones para seguir conduciendo.

Puesto que son los psicotécnicos quienes evalúan la capacidad o no de una persona para conservar o retirar su licencia de conducción, muchas voces proponen que se aumente el control sobre dichas pruebas e incluso incrementar el nivel de exigencia de las mismas.

Cómo renovar el carné Se debe ir a la jefatura de tráfico, y presentar los siguientes documentos: -Solicitud en impreso oficial que puede conseguir en las propias Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico. -Informe de Aptitud psicofísica expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado. -Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residencia en vigor. -Una fotografía actualizada de 32 x 26 mm en color. En segundo lugar, para la renovación del permiso de conducir, para las personas mayores de 70 años, tráfico no cobra las tasas por renovación. Del mismo modo, los requerimientos para renovar el permiso para las personas mayores de 75 años, son los mimos que se piden a las personas menores de esa edad, por lo tanto las pruebas médicas que se tienen que realizar son las siguientes: 1. Valoración Psicotécnica: Anticipación de la velocidad Coordinación visomotora 2. Estudio de la Audición 3. Valoración de la Capacidad Visual 4. Anamnesis 5. Estudio del estado general: Tensión Arterial Pulso Auscultación cardio-pulmonar

Sin embargo, parece que el limitar la edad o hacer más severas los psicotécnicos para retirar a más personas ancianas el carné de conducir no es la solución. Muchos de los mayores involucrados en accidentes no eran conductores sino peatones o ciclistas. De hecho, l as modernas bicicletas con pedaleo asistido están haciendo que muchas personas mayores se animen a utilizar este medio de transporte que, aunque requiere menor esfuerzo físico gracias a su asistencia eléctrica, requiere de unas buenas condiciones psicomotrices.