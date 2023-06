Las carreteras se vuelven más peligrosas con condiciones meteorológicas adversas. Por ello, la probabilidad de sufrir un accidente aumenta notablemente en estos días en los que las tormentas hacen acto de presencia en gran parte de España.

Por ello desde la DGT han publicado una serie de recomendaciones a tener en cuenta cuando nos vayamos a poner al volante. Con lluvia la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce. Hay que evitar las maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado son los mejores aliados.

Con llu­via y frío lo normal es que las lu­nas del coche tiendan a empañarse. Como ya ocurría con nieve y hielo, lo más adecuado es mezclar el aire acondicionado con el calor de la ca­lefacción y dirigir esta mezcla hacia la luna delantera. En pocos minutos el coche se habrá desempañado. Es recomendable comprobar si están cerradas las salidas de aire, puesto que con ellas cerradas no servirán de nada estos consejos.

Pero además de estas recomendaciones básicas de seguridad, los conductores se exponen a recibir una serie de multas si no se tiene ciertas precauciones.

Una de ellas, por p Pisar un charco y salpicar a un peatón : el artículo 46 señala que el conductor debe moderar la velocidad «cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía» por lo que la consideración de infracción y su gravedad están vinculados a la velocidad, por no adecuarla a las condiciones de la vía.

Otra costumbre desaconsejable es la de parar el coche para esperar a que escampe en una zona prohibida. Detenerse o estacionar el coche en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones, se sanciona con una multa de 200 euros.

Además el artículo 19 del Reglamento General de Circulación señala que «la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule». Por lo tanto, el parabrisas no solo debe estar libre de grietas o roturas que dificulten la visibilidad, sino que también debe estarlo de suciedad. En caso de no ser así, la sanción ascenderá a 200 euros.

Si llevamos las escobillas en mal estado, gastadas o estropeadas podemos ser multados en base al artículo 84 del Código de Tráfico y de Seguridad Vial, los agentes pueden inmovilizar el vehículo si presenta «deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial», además de imponer una sanción que puede ir de los 80 a los 200 euros.

También hay que recordar que la ley sanciona el uso del teléfono móvil al volante como una infracción grave, por lo que no podemos caer en la tentación de enviar un mensaje avisando de que llegaremos tarde por culpa del mal tiempo..

No llevar las luces encendidas o si no funcionan correctamente también nos puede costar caro. Llevar algún faro que no funcione como no utilizar las luces correctamente son actitudes que se tipifican como infracciones graves y se sancionan con una multa de 200 euros.

En cuanto a la maatrícula, si está sucia o ilegible por la lluvia, el barro o las hojas de los árboles que puedan cubrirla durante fenómenos climatológicos como los propios de una DANA, como las lluvias intensas, puede convertirse en motivo de sanción de 200 euros. En el caso de que se identifique que la placa de matrícula se ha manipulado la sanción ascenderá a 6.000 euros y la detracción de 6 puntos del carné de conducir.

Más información







Finalmente, no usar los intermitentes al realizar una maniobra al volante es una infracción sancionable con 200 euros de multa, mientras que no utilizarlos correctamente (no usarlos con la antelación suficiente, señalizando el lado equivocado o desactivar el intermitente durante la maniobra completa, por ejemplo durante un adelantamiento) supondrá una sanción de 80 euros.