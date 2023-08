Estos son los testigos del coche que deben preocuparte y por los que debes ir al taller si se encienden

Si tienes planes de emprender un viaje por carretera en vacaciones, hay un aspecto crucial que no debes pasar por alto: la revisión de tu vehículo. Antes de dar comienzo a tu aventura, debes asegurarte de que tu coche está en óptimas condiciones para garantizar la seguridad de todos los ocupantes y evitar contratiempos.

Sin embargo, esto no garantiza nunca al cien por cien que no suframos ninguna avería durante el trayecto, por lo que es conveniente conocer el significado de cada uno de los testigos luminosos que desde el salpicadero nos avisan de que algo no va bien. Si vemos cualquiera de los mostrados a continuación, lo mejor será acudir de inmediato al taller más cercano:

Batería

El primer testigo que merece especial atención es el de la batería. Si este símbolo rojo se ilumina, no es una buena señal. Si el motor aún está caliente después de un largo trayecto, evita abrir el capó y no utilices dispositivos eléctricos innecesarios, como la radio, las ventanas o las luces interiores. En lugar de ello, considera revisar las conexiones de la batería antes de partir. En caso de que el testigo persista, acude al taller para un reemplazo adecuado.

Asimismo, asegúrate de comprobar el estado de todas las luces e intermitentes antes de iniciar el viaje. Circular con una luz fundida puede derivar en una sanción, así que es mejor prevenir este tipo de inconvenientes.

Aceite

Otro testigo importantísimo que merece atención es el del aceite. Antes de partir, es fundamental revisar cuándo fue la última vez que cambiaste el aceite y cuántos kilómetros te restan para la próxima sustitución. Si estás cerca del límite y tu viaje es extenso, es prudente adelantar el cambio de aceite para evitar complicaciones.

La aparición de este testigo advierte que la presión del aceite es insuficiente para lubricar el motor correctamente, lo que podría desencadenar problemas graves como el gripaje del motor. Ante esta señal, mide los niveles de aceite con la varilla y, si es necesario, rellena el depósito con el tipo de aceite recomendado para tu motor.

Si a tu regreso al estacionamiento notas manchas de aceite en el suelo, no lo dudes: dirígete de inmediato al taller, pues esto podría indicar una fuga en el depósito o la ruptura de una junta, retén o cárter.

Frenos y otros testigos

Para garantizar nuestra seguridad deberemos también revisar cuándo fueron cambiadas las pastillas de freno. En caso de que haya problemas con estos componentes o los amortiguadores, un testigo se encenderá en el salpicadero, advirtiéndote de la situación. Verifica los niveles del líquido de dirección, frenos, anticongelante y el depósito del limpiaparabrisas para garantizar un viaje sin sobresaltos.

Una visita previa a un taller de confianza para una revisión completa del vehículo puede revelar otros posibles fallos o necesidades, como el relleno del gas del aire acondicionado o el cambio del filtro del aire. No escatimes en precauciones, pues asegurarte de la salud de tu automóvil es el paso crucial para un viaje seguro y sin complicaciones.