Este vehículo eléctrico chino se ha convertido en el más rápido del mundo

S. M. Jueves, 28 de agosto 2025, 09:00 Comenta Compartir

YANGWANG, la marca de lujo de BYD, ha logrado un nuevo hito en la historia del automóvil: el superdeportivo YANGWANG U9 Track Edition ha alcanzado una velocidad máxima de 472,41 km/h el pasado 8 de agosto de 2025, en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg (Alemania), convirtiéndose en el vehículo eléctrico más rápido del mundo.

Este modelo dispone de la misma e4 Platform y la arquitectura DiSus-X que el U9 actualmente a la venta en China. A ello suma la primera plataforma para vehículos de ultra alto voltaje de 1.200 V fabricada en serie, junto a un avanzado sistema de gestión térmica optimizado para condiciones extremas. Esta combinación de innovadoras tecnologías eleva el rendimiento del YANGWANG U9 Track Edition a niveles sin precedentes.

Ampliar YANGWANG U9 Track Edition p.f.

Se trata del primer sistema de propulsión del mundo con cuatro motores con unidades de elevado rendimiento capaces de girar a 30.000 rpm, ofrece una potencia máxima de 755 CV por motor, con una potencia total combinada superior a los 3.000 CV. Esto le otorga al vehículo una asombrosa relación peso/potencia, de 0,82 kg/CV, lo que lo sitúa entre los mejores superdeportivos de la industria de la automoción mundial.

Para garantizar la máxima estabilidad, el sistema de vectorización de par independiente ajusta en tiempo real el par de cada rueda más de 100 veces por segundo. Incluso a altas velocidades, mantiene un control absoluto de la carrocería, lo que garantiza que no se produzcan deslizamientos de las ruedas ni pérdidas de tracción. A su vez, el sistema de control inteligente de la carrocería DiSus-X realiza ajustes verticales rápidos e independientes en la suspensión de cada rueda del vehículo durante aceleraciones y giros bruscos, o en superficies irregulares. Esto no solo suprime los movimientos de balanceo y cabeceo de la carrocería, lo que mejora el confort y la precisión, también optimiza activamente la superficie de contacto entre los neumáticos y la carretera, maximizando el agarre. En sinergia con la e4 Platform ofrece una doble garantía de estabilidad del vehículo y seguridad en la conducción.

Ampliar YANGWANG U9 Track Edition P.F.

El récord lo ha logrado el piloto profesional alemán Marc Basseng, quien ya ostentaba la anterior marca mundial de velocidad con un vehículo eléctrico, establecida en 2024. Tras completar la prueba para YANGWANG, declaró: «El año pasado pensé que había alcanzado mi límite. Nunca esperé batir mi propio récord tan pronto, pero aquí estamos, en el mismo circuito, con nuevas tecnologías que lo han hecho posible».

Temas

Coches eléctricos