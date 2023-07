Setenta años de Subaru fabricando coches, aviones y casas prefabricadas

Desde el año 1917, cuando Chikuhei Nakajima establece el Laboratorio de Investigación Aeronáutica, Subaru se ha ganado un gran prestigio como fabricante de automóviles. en estos 70 años además de dedicarse a los coches, la empresa ha tenido también una importante repercusión en sectores como la aeronáutica, la aviación, e incluso la construcción de viviendas prefabricadas.

Subaru es el nombre japonés del cúmulo estelar de las Pléyades en la constelación de Tauro, también llamado «Mutsuraboshi» (Seis estrellas) en Japón. Fuji Heavy Industry se fundó con aportes de capital de cinco empresas con raíces en Nakajima Aircraft, y luego adquirió y se fusionó con estas cinco compañías, la compañía adoptó el nombre Subaru para sus vehículos con el objetivo de simbolizar la fusión y la unidad de las seis empresas. Subaru fue la primera marca en usar un nombre japonés para sus vehículos.

Las raíces de Subaru Corporation se encuentran en el Laboratorio de Investigación de Aeronaves establecido en 1917, lo que posteriormente se convirtió en Nakajima Aircraft Co. Ltd. Después de una serie de reorganizaciones, Fuji Heavy Industries Ltd. se estableció el 15 de julio de 1953, que luego pasó a llamarse finalmente Subaru Corporation el 1 de abril de 2017.

Desde su fundación, la compañía se ha expandido en diferentes ramas: automotriz como su negocio principal, junto con negocios aeroespaciales, productos industriales, tecnologías ecológicas, fabricación de autobuses y viviendas prefabricadas. Hoy, la industria automotriz y aeroespacial son los dos pilares fundamentales de la compañía.

En el negocio automotriz, la empresa presentó su primer vehículo en 1958, el Subaru 360, un pequeño coche diseñado para cumplir con el concepto del gobierno japonés del «automóvil del pueblo». Desde entonces, Subaru ha continuado ofreciendo tecnologías y productos distintivos como el Leone, el primer vehículo de tracción total (AWD) producido en masa en Japón; el Legacy, que lideró el auge de los stationwagon; el sistema avanzado de asistencia al conductor EyeSight; el deportivo Subaru BRZ y el Solterra, el primer SUV eléctrico de la marca, ambos desarrollados conjuntamente con Toyota Motor Corporation, brindando un nuevo valor a los clientes en respuesta a los tiempos y, en ocasiones, adelantándose a ellos.

Ampliar Subaru Leone F. P.

A lo largo de los años, Subaru ha recibido un fuerte respaldo de clientes de todo el mundo, marcando una producción acumulada de vehículos con tracción a las cuatro ruedas de 20 millones de unidades en 2021 y ventas globales totales de 5 millones de vehículos Subaru equipados con EyeSight en 2022. En el negocio aeroespacial, desde el vuelo del primer avión a reacción de Japón, el T-1, en 1958, la compañía ha estado mejorando sus tecnologías participando en programas de desarrollo de aeronaves nacionales y programas de desarrollo conjunto internacional. Subaru continuará creciendo con tres negocios principales: programas de defensa, programas comerciales como el Boeing 787 y programas de helicópteros como el UH-2.

Ampliar Subaru Solterra F. P.

Bajo el nuevo equipo directivo que asumió el cargo en junio de este año, el Grupo acelerará aún más sus esfuerzos como un solo equipo para responder a esta era de cambios significativos en la industria automotriz.

Más información







Con sus productos y propuestas de valor, Subaru «continuará brindando Disfrute y tranquilidad» a través de una variedad de esfuerzos para enriquecer los corazones y las vidas de las personas al permanecer cerca de los clientes y de la sociedad en su conjunto. Con el objetivo de «Aportar felicidad», en su conjunto, Subaru se centrará en el crecimiento continuado del Grupo y la realización de una sociedad mejor y sostenible, según el propósito de sus directivos.