Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos

Canal Motor Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:02 Comenta Compartir

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha lanzado a subasta pública un Ferrari FF y un Mercedes-Benz G 63 AMG que proceden de incautaciones al narcotráfico.

La puja, que ya se encuentra activa, busca dar una segunda vida a estos bienes de alta gama, que tienen un precio de salida simbólico de tan solo 150 euros cada uno.

El Ferrari FF, un deportivo con un motor V12 atmosférico de 6.262 cc y 486 kW de potencia, y el Mercedes-Benz G 63 AMG, un potente SUV con un motor V8 biturbo de 5.461 cc y 400 kW, son los protagonistas de una subasta que concluirá el próximo 25 de septiembre.

Los interesados en ver los vehículos en persona podrán hacerlo el 24 de septiembre, previa inscripción. La subasta de estos vehículos en la web Escrapalia se encuentra ya abierta a pujas, y concluirá el próximo jueves 25 de septiembre. Todos aquellos interesados en realizar una visita in situ para ver los vehículos podrán hacerlo el miércoles, 24 de septiembre, inscribiéndose en el link mostrado en cada lote.

Ampliar Ficha de la subasta del Mercedes G F. P.

Se ha establecido un pliego de condiciones a disposición de los potenciales interesados, quienes para participar deberán depositar la garantía solicitada previamente a la subasta. A través de estas acciones se busca asegurar el correcto funcionamiento de esta subasta. Una vez finalizada la subasta, se verificará que la documentación identificativa y la declaración responsable del ganador para ser adjudicatario sean correctas.

Esta subasta forma parte de la gestión del «Fondo de Bienes Decomisados», un organismo que se encarga de liquidar los activos incautados a organizaciones criminales.

El dinero recaudado por el Fondo de Bienes Decomisados se destinará a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico. Así, se financian programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos.

En los últimos años, aproximadamente el 70% de estos ingresos se ha dedicado a este tipo de programas de reducción de la demanda y el 30% a la reducción de la oferta (persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras). En 2023, se distribuyeron 28.350.000 euros procedentes del Fondo de Bienes Decomisados.

El Ministerio de Sanidad a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (DGPNSD) gestiona el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Este Fondo regulado por la Ley 17/2003 de 29 de mayo, está integrado por los bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia firme en procesos por narcotráfico y otros delitos relacionados. De esta forma, los activos que llegan al Fondo de Bienes Decomisados se pueden enajenar y liquidar a través de subasta pública.