Naturaleza, cultura y gastronomía con denominación: De ruta por las Rías Baixas con el Renault Austral

Las Rías Baixas es naturaleza en estado puro, brisa marina, aire fresco, cultura y, por supuesto, gastronomía. Los paisajes de Galicia enamoran a aquel que se atreve a dejarse llevar por las carreteras comarcales y descubrir lugares tan especiales como Arosa, Combarro o Moaña. Y que mejor compañero de viaje para descubrir estos verdes y azules escenarios que un abanderado de la descarbonización y la eficiencia.

El Renault Austral E-Tech full hybrid además de ser un modelo fabricado en España, en Valladolid concretamente, consigue reducir un 40% el consumo de carburante y las emisiones en comparación con un vehículo de gasolina equivalente, y cuenta con la mejor relación entre prestaciones y emisiones de CO2 del mercado. Sin dejar atrás las prestaciones ya que ofrece 200 CV de potencia.

Es más, con un consumo real en este viaje de 6,8 l/100 km -estos vehículos a 120 km/h por autopistas, a altas velocidades constantes, no es donde más eficientes son-, y tras hacer más de 1.300 kilómetros, el navegador de a bordo anota más de 300 en modo EV, es decir, totalmente eléctrico. Una cifra bastante interesante teniendo en cuenta que se trata de un híbrido que tiene que recargar su batería mientras se conduce.

Así, nuestra primera parada, y bien merecida después de recorrer más de 600 km de golpe, es la Illa de Arousa, un enclave perfecto para apagar el motor del coche, el teléfono móvil y relajarse. 36 kilómetros de costa, de los que once son de playa con arena fina y blanca, declarados Reserva Natural por la Unión Europea. No nos podemos perder el Parque natural de Carreirón donde ver aves en su hábitat natural, el Mirador O Con do Forno y degustar unos mejillones, el manjar de la zona y sus pescadores.

Seguimos la ruta, no sin antes poner el foco en el interior del Austral. Lo más interesante podría ser el confort de sus asientos o la posición de conducción, pero lo ha sido el sistema multimedia con Google integrado. Los contenidos se muestran a través de una pantalla de 12 pulgadas realmente intuitiva e inmersiva. En apenas segundos eres capaz de controlar el sistema como si fuese tu propio smartphone, y sin necesidad de acoplarlo.

Gracias a esto, diseñar la ruta a través de Google Maps ha sido muy fácil. Así llegamos a nuestro siguiente destino, Combarro, un «pequeño» paraíso, declarado Bien de Interés Cultural, cuyo casco antiguo acoge tres elementos arquitectónicos tradicionales de Galicia: los hórreos, las casas marineras y los cruceros.

Para seguir con las denominaciones, en apenas 8 km también llegamos al centro histórico de Pontevedra, de los mejores conservados de toda Galicia y declarado como Conjunto Histórico-Artístico en 1951. Pazos, casas señoriales y lugares emblemáticos te esperan para sumergirte de lleno en la cultura del epicentro de las Rías Baixas.

Y adentrarse en el centro de la ciudad no será un problema con el Austral E-Tech full hybrid, gracias a su etiqueta ECO de la DGT, su silencioso motor, la maniobravilidad de un coche urbano y mejor agilidad. Sin olvidar su diseño exterior muy atlético que atrae todas las miradas.

Nuestra última parada antes de volver a Madrid, no sin antes pasar por un coqueto pueblo pesquero llamado Bueu, nos lleva a través del puente de Rande a una cita con la cultura, playas, entretenimiento, compras... Vigo es una ciudad en la que hacer de todo menos aburrirse. Lo imprescindible: calle de Príncipe, la Lonja, la playa de Samil, el Monte de O Castro o el barrio marinero de Bouzas.

Por último, destacar que el Renault Austral también es seguridad en todo tipo de carreteras. Dispone de 32 ayudas a la conducción y tracción a la cuatro ruedas.