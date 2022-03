El precio de la gasolina decanta al 74% de los españoles por el vehículo eléctrico

Son varios los factores que están convirtiendo al vehículo eléctrico en una opción cada vez más demandada tanto por particulares como por empresas. Cambios legislativos en materia de medio ambiente, cambios en los hábitos de los consumidores que cada vez le dan más importancia a la sostenibilidad y también factores socioeconómicos, como la subida del precio del carburante, están provocando que la evolución hacia modelos sostenibles sea ya una realidad en el sector de la movilidad.

En España, el incremento de las matriculaciones de vehículos eléctricos fue del 42% respecto a 2020, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica ( AEDIVE). Las cifras de la organización señalan que el año 2021 cerró con casi 83.000 vehículos eléctricos matriculados, repartidos entre 39.675 eléctricos de batería y 43.324 híbridos enchufables, un aumento menor que la media europea, pero que muestran una tendencia al alza y el interés por cambiar a una movilidad más sostenible.

Sin ir más lejos, los resultados de la I Encuesta de Movilidad realizada por Northgate Renting Flexible revelan que un 74% de los españoles ya se plantea optar por un vehículo eléctrico. Entre los motivos principales para ello, es reseñable que el 43% de los encuestados señala que se decantaría por esta tipología de vehículos debido a la escalada de precios del combustible y por lo tanto consideran que apostar por un vehículo eléctrico es una solución más rentable a largo plazo. Por otro lado, el 40% de los españoles considera que los modelos actuales les permiten moverse de manera más sostenible a la vez que les ofrecen las prestaciones que necesitan para su día a día.

No obstante, todavía existen una serie de factores que hacen que muchos consumidores todavía no se lo planteen. Y es que al 60% de aquellos que no se compraría un vehículo eléctrico les parece que tienen un precio muy caro, mientras que el 52% considera que su autonomía es insuficiente para cubrir sus desplazamientos habituales y el 51% que actualmente, en España, la red de recarga sigue siendo escasa.