Accidente captado por las cámaras de la DGT F. P.

Las muertes en carretera disminuyen un 6% en verano, pese al récord histórico de viajes

Patxi Fernández

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:46

Un total de 228 personas han muerto en las carreteras españolas durante los meses de julio y agosto de 2025, lo que representa un descenso de 15 víctimas mortales respecto al mismo periodo del año pasado y una reducción del 6%.

Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación del balance provisional de la siniestralidad vial.

El descenso en la cifra de fallecidos se produce en un contexto de aumento de la movilidad sin precedentes.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), los desplazamientos de largo recorrido aumentaron un 2,77% en comparación con 2024, superando los 100 millones de movimientos en los dos meses de verano. Además de las víctimas mortales, otras 949 personas resultaron heridas de gravedad en las carreteras.

Para el ministro, la reducción de la mortalidad en un periodo de tanto movimiento es «un dato esperanzador». No obstante, Grande-Marlaska ha matizado que, en materia de seguridad vial, «nunca hay que bajar la guardia», ya que durante el periodo estival, una media de 3,7 personas perdieron la vida cada día en las vías españolas.

Por ello, ha instado a mantener «todas las precauciones» y ha reafirmado el compromiso de su departamento en políticas que permitan consolidar estas tendencias a la baja de la siniestralidad vial.

