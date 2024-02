Motoristas y conductores sin cinturón de seguridad elevan las cifras de muertos en carretera

El mes de enero de 2024 ha finalizado con 82 siniestros mortales resgistrados en las carreteras españolas en los que han perdido la vida un total de 93 personas, lo que representa 18 muertes más que en el mismo mes del año anterior.

Los motoristas fallecidos siguen siendo el colectivo que más incrementa la siniestralidad con 24 fallecidos, 10 más que en enero de 2023, mientras que 17 de de los muertos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro, 15 de ellos viajaban en turismo y 2 en moto.

Así lo ha dado a conocer la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha alertado del incremento de fallecidos en siniestros viales durante el mes de enero, «en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 1,25% respecto a enero del año anterior, registrándose 32,2 millones de movimientos de largo recorrido».

El comportamiento de la siniestralidad ha sido muy diferente dependiendo de la quincena. Durante los primeros quince días, fallecieron 25 personas y dos días, el 6 y el 12 de enero, no se registró ninguna víctima mortal en carretera. Esta situación cambia por completo durante la segunda quincena del mes, registrándose un día con 11 víctimas mortales, otro día con 10 y otros dos días con 7, cuando la media diaria de fallecidos en la primera quincena fue de 1,8.

Desde la DGT explican que «es cierto que ha sido malo, pero también porque enero del año pasado fue muy bueno y siempre que un mes o un año es bueno, sabes que el mes o el año siguiente va a ser difícil superarlo. En un mismo mes ha habido tres días con 0 fallecidos, en cambio otros con 11 y 10 fallecidos. No hay un patrón que haya cambiado. Siguen falleciendo muchos motoristas y muchos de ellos sin estar implicado otro vehículo«.

En relación con los fallecidos por tipo de vía, los datos de Tráfico revelan que han aumentado tanto en autopistas y autovías (16 muertes en enero de 2023 frente a 23 del mes analizado), como en vías convencionales (59 muertes en enero de 2023 frente a 70 del mes analizado).

La DGT también ha puesto el foco en el incremento «significativo» del número de motoristas fallecidos, ya que 24 usuarios de moto han perdido la vida, lo que supone 10 más que en el mismo mes del año anterior. De las 24 víctimas mortales, 19 han fallecido en carreteras convencionales.

Asimismo, en el mes de enero de 2024 han crecido los fallecidos en turismo (46 frente a los 41 del año anterior), furgoneta (6 frente a 3), camión (5 frente a 4), autobús (1 frente a 0) y bicicleta (2 frente a 1). Solamente descienden los fallecidos peatones (5 frente a 8 del año pasado) y usuarios de ciclomotor (0 frente a 2).

En cuanto al tipo de siniestro vial, las cifras muestran un aumento de las colisiones laterales y frontolaterales con 15 fallecidos, 12 más que en el mismo mes del año anterior. Por contra, descienden los atropellos a peatón con 5 fallecidos, 4 menos que en enero de 2023.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, Tráfico ha puntualizado que 17 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro, 15 de ellos viajaban en turismo y no llevaban puesto el cinturón de seguridad y 2 motoristas no hacían uso del casco.

Por comunidades autónomas, enero no presenta una pauta estable, la comunidad en la que más ha aumentado los fallecidos ha sido Andalucía con 10 fallecidos más, mientras que la Comunidad de Madrid es la que ha registrado un mayor descenso.