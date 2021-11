Más de 15.800 kilómetros en camión por la ruta europea de Moto GP

El equipo Repsol Honda de MotoGP, una temporada más, ha confiado en los vehículos IVECO para el traslado del material del equipo de carrera durante las citas europeas del Campeonato del Mundo de MotoGP. Además de las piezas de recambio y herramientas, estos vehículos también trasladan los remolques que conforman las oficinas y áreas de descanso de los pilotos y resto del equipo.

El periplo continental del Mundial de Motociclismo arrancó el 18 de abril en el GP de Portugal, en el Circuito Internacional del Algarve; y finalizará el próximo 14 de noviembre en Valencia, en el Circuito Ricardo Tormo. En total serán más de 15.800 kilómetros entre trece grandes premios, con un récord de distancia entre el Misano World Circuit Marco Simoncelli y el Autodromo Internacional de Algarve, nada menos que 2.515 kilómetros. También desde Portimao salió la ruta más corta, de solo 353 kilómetros, hasta el Circuito de Jerez Ángel Nieto.

Emanuel Buchner y Josep Maria Rodoreda son los conductores encargados de desplazar los camiones del equipo Repsol Honda Team de un gran premio a otro. Tras recorrer media Europa, Emanuel Buchner elige como favorita la ruta «desde Barcelona a Jerez de la Frontera. La carretera no es muy transitada, las vistas son fabulosas, las autopistas son muy buenas... Creo que me quedo con este viaje.

Debería mencionar el viaje a Sachsenring ya que soy alemán, pero siendo honesto me quedo con esta ruta en España». Por su parte, Josep Maria Rodoreda se decanta por «la ruta entre Francia e Italia, o viceversa, a través del Mont Blanc. Viajando en camión es sorprendentemente espectacular y levantarse por la mañana bajo esa montaña no se puede describir con palabras».

A l volante de sendos IVECO S-WAY, ambos destacan las cualidades de un vehículo que ofrece una «gran sensación de comodidad gracias a la posición de conducción, la habitabilidad de la cabina, la disposición del cuadro de mandos y el equipamiento que monta», en palabras de Josep Maria Rodoreda. Para Emanuel Buchner, «el S-WAY es un camión muy cómodo, seguro y además, destaca su estética. El control adaptativo de distancia funciona muy bien, la caja de cambios es magnífica… solo puedo decir que es muy fácil y cómodo de conducir».

Los camiones del equipo tienen una decoración espectacular, en línea con los colores oficiales del equipo, que atrae todas las miradas. «Mucha gente nos saluda, hace fotos y vídeos. El público tiene mucho respeto por el equipo Repsol Honda y disfrutan viendo un camión tan bonito en la carretera. Es magnífico tener esa respuesta de la gente en carretera. Al principio te llama la atención, porque todo el mundo te mira, pero después de tantos años ya no me sorprende y lo disfruto», comenta Buchner. «En la carretera hay muchos camiones de transporte, pero los dedicados a los equipos de MotoGP siempre atraen las miradas. La vistosidad de nuestros colores, el atractivo del S-WAY, y la popularidad del equipo y los pilotos, captan todas las miradas».

El IVECO S-WAY sobresale por sus avanzados sistemas de conectividad y ayudas a la conducción. «Son una ayuda vital a tu lado, que te quita mucho estrés. Vas en un camión con todas estas funcionalidades a tu disposición. Te ayuda a ir más relajado, sobre todo cuando tienes un largo viaje por delante», confiesa Emanuel Buchner. Su compañero, Josep Maria Rodoreda, añade, la facilidad de uso de esas tecnologías.