Por qué es mala idea usar lavavajillas en el depósito del lavaparabrisas

Las lluvias y el sol se han alternado en las últimas semanas ante la cercanía del verano, haciendo que cantidad de insectos se peguen en los parabrisas de los coches cuando hacemos un viaje, o simplemente al circular a diario.

Además del componente estético, tener insectos pegados en el parabrisas del coche puede ser peligroso, ya que dificulta la visibilidad, y en caso de lluvia repentina, provocar que los limpia parabrisas no sean eficientes.

Una de las costumbres más comunes es la de añadir lavavajillas al agua con la que normalmente se rellena el depósito del limpiaparabrisas. Aunque es un potente desengrasante, esta práctica puede provocar algunos problemas.

El lavavajillas puede provocar problemas en el coche, además de situaciones de riesgo. Salvo que no quede más remedio, no debemos hacerlo ya que este tipo de jabón suelen producir bastante espuma y ésta no es buena para muchos de los componentes que hay en el circuito del lavaparabrisas.

La espuma se compone principalmente de burbujas de aire. La bomba eléctrica que aspira el líquido limpiador para proyectarlo en el cristal sufre bastante con la espuma, porque hace que se caliente más de lo normal y también reduce su lubricación, acelerando su desgaste.

Según explican los expertos de Autocasión, en el circuito que recorre el agua lavaparabrisas, además de la bomba, las mangueras que llevan el líquido hasta los surtidores y éstos, hay unas pequeñas válvulas anti retorno. Éstas mantienen el circuito lleno de líquido para que no haya retraso desde que le damos al interruptor hasta que el agua empieza a salir por los aspersores. Estas válvulas se componen de un muelle y una membrana de goma que se puede estropear con el jabón. Si se perfora, además de fugas, el circuito se desceba.

La espuma también hace que, cuando lo pulvericemos en el cristal, nos reduzca mucho la visión hasta que pasan las escobillas secando el parabrisas, lo que nos deja a ciegas unos instantes que pueden ser peligrosos. Además, los lavavajillas no suelen ser eficaces eliminando los restos de insectos, que son lo que más reduce nuestra visibilidad.

Por todo ello es más recomendable utilizar limpia cristales que lavavajillas. Este no forma espumas y su composición, con alcoholes en vez de jabones, es más eficaz para eliminar los restos de insectos. Sin embargo, tampoco son la solución ideal, pues algunos contienen amoniaco y compuestos que atacan a las gomas y a la pintura del coche.