Cómo llevar el carné de conducir y los papeles del coche en el móvil

¿Cuántas veces se nos olvida el carné de conducir en casa, se nos pierde, o no están compulsadas correctamente las fotocopias de los papeles del coche que llevamos? Ahora ya no es necesario preocuparse por todas estas cosas. Es decir, no tendrás llevar permanentemente el permiso de conducir en la cartera, y tampoco será obligatorio llevar la documentación de los vehículos en la guantera. Ambas documentaciones podrán certificarse de forma digital a través del móvil. La Dirección General de Tráfico, a través de la app gratuita'miDGT', acredita estar en posesión del carné de conducir en regla y consultar en todo momento del número de puntos disponibles de cada conductor.

También permite gestiones ante la DGT como solicitar desde ella el informe de un vehículo, la compra de tasas para realizar trámites, compartir la documentación de los vehículos, datos técnicos, distintivo ambiental o entidad aseguradora actual y fechas de cobertura. Así como muestra alertas sobre alguna situación especial sobre los vehículos, como si se encuentra en una baja temporal por sustracción, si tiene un embargo, si se encuentra en renting o tiene alguna limitación para su transferencia.

Además, con esta app te podrán informar cuándo te caduca el carné de conducir o de la fecha en la que será necesario pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que estén a nombre de cualquier propietario. Respecto a los vehículos, en la aplicación se dispone de información como el permiso de circulación o la ficha técnica para vehículos matriculados a partir de noviembre de 2016. Cuando el titular del vehículo no es el conductor, el propietario puede compartir la documentación de su vehículo con otros conductores para que éstos puedan disponer de ella en sus móviles cuando lo conduzcan.