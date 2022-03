Averigua en qué comunidad autónoma es más barato pasar la ITV

¿Cuál es la multa por circular sin ITV?

La multa por circular sin ITV puede ascender hasta los 500 euros, pero lo más grave son las carencias de seguridad que nuestro vehículo puede tener. Atento a este reportaje para saber cómo manejar esta situación. Circular sin la ITV en vigor, ya sea porque se ha pasado su validez, porque hemos llevado el coche a pasarla y nos la han dado como desfavorable o negativa, es una de las infracciones más frecuentes en España según datos de la DGT.

Si circulamos con la ITV caducada o desfavorable es una sanción grave cuyo importe es de 200 euros (con pago reducido a 100 euros si se abona dentro del plazo considerado de pronto pago) mientras que si la ITV ha sido negativa el importe asciende a 500 euros. Lo incongruente de esta norma es que, si realmente la ITV es quien garantiza que el vehículo está en condiciones de poder circular, lo lógico sería que un vehículo sin la oportuna revisión técnica al día no pudiera circular. Sin embargo, la DGT no solo no inmoviliza el vehículo que detecten circulando sin la ITV en vigor, sino que incluso puede sancionarlo sin detenerlo para emitir la denuncia.