Ante qué situaciones puedo poner una reclamación al taller

Llevar el coche al taller siempre es una tarea engorrosa y más cuando no sabemos si nuestro 'incidente' va a ser resuelto, en cuánto tiempo y en cuánto puede salir la factura final. Pero, sobre todo, si no sabemos qué tipo de actuaciones pueden implicar una reclamación al taller, cuánto tiempo de garantía tiene una reparación; y, de ser así, cuál es el procedimiento. Pero todas estas cuestiones tienen respuesta, según Conepa y tal y como recoge Infotaller, no solo por tratarse de asuntos que interesan a los consumidores, sino que también han de ser conocidas por los propios talleres.

Conepa explica que «el taller formaliza con el usuario un arrendamiento de obra por el que, siguiendo el mandato expreso de éste, realiza unas intervenciones en su vehículo para el adecuado funcionamiento del mismo». De esta forma, «si el usuario considera que, en el desempeño de su trabajo, el taller ha incumplido con lo pactado, podrá formular su oportuna reclamación siempre teniendo en cuenta el marco legal de aplicación», explica.

¿Cuánto tenemos de garantía? La principal normativa de aplicación en los talleres es el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero regulador de la actividad industrial y de prestación de servicios en los mismos y sus adaptaciones autonómicas, allí donde las hay. En esta norma, explica Conepa, «se establece que las reparaciones o instalaciones quedan garantizadas en las siguientes condiciones: caducarán a los tres meses o 2.000 kilómetros recorridos. La garantía relativa a la reparación de vehículos industriales caducará a los quince días o 2.000 kilómetros recorridos».

«Para dirimir una reclamación de un usuario, hay que analizar la situación concreta que se plantee, valorando los hechos ocurridos en un contexto determinado. El empresario de taller es el primer interesado en solucionar una controversia lo antes posible si existen objetivamente motivos para hacerlo teniendo en cuenta no solo lo estrictamente marcado por la legislación en vigor, sino también argumentos comerciales que permitan satisfacer y fidelizar al cliente», sostiene Conepa.

¿Cómo debo reclamar? Si la negociación fracasa o no se llega a un entendimiento, el usuario puede solicitar al taller una hoja de reclamaciones donde describir su disconformidad y podrá formular la reclamación ante las autoridades competentes en materia de consumo. Es obligatorio para el taller disponer de hojas de reclamaciones. Estas podrán presentarse ante las autoridades competentes en materia de consumo, siendo la OMIC (Oficina de Información al Consumidor) de la localidad la principal, pero también se puede acabar solicitando la celebración de un Arbitraje de Consumo, y en última instancia, recurrir a la Justicia con una demanda civil.