Un 40% de los clientes no vuelve más al concesionario tras la primera revisión

Un 45% de usuarios cambia de marca en la renovación de su vehículo, lo que muestra la baja fidelización de marca. Además, un 40% de los clientes no vuelve a la concesión después del segundo año, es decir, acude al concesionario para la primera revisión, pero luego ya no lo hace más. Así se desprende del estudio que ha realizado Custeed, empresa del Grupo Imaweb, proveedor líder en Europa de soluciones digitales SaaS para la industria de la automoción; para el que se ha consultado con casi 2.000 concesionarios y casi 5 millones de conductores.

Entre las razones que encuentra el estudio para esta baja fidelización de los clientes en el sector de la posventa de automoción están la falta de respuesta, ya que un 47% de los clientes que podría estar interesado en la marca declara no haber sido contactado por los equipos de los concesionarios; llamadas no atendidas, ya que un 32% de los usuarios asegura que sus llamadas no han sido atendidas; así como falta de información. El 21% de los de los clientes no son contactables por mail o por teléfono, pues los concesionarios no disponen de dichos datos.

Se trata de situaciones que repercuten directamente en la experiencia de los clientes y, por ende, en la reputación de la marca. Por ello, no es de extrañar que el informe revele que un 74% de los clientes descontentos con la reparación, el servicio o la atención que se les presta desde los concesionarios, no vuelva a ellos.