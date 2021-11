Los 10 mitos sobre movilidad y seguridad vial más extendidos en España

La normativa que regula la movilidad en España es extensa, cambiante y, en ocasiones, compleja para su comprensión por parte del ciudadano. Todos debemos conocer las normas que nos afectan como usuarios de la vía, tanto si somos conductores como peatones, pero lo cierto es que existen muchos mitos urbanos relativos a la seguridad vial y movilidad extendidos en nuestro país que, basadas en falta de información y prejuicios, distorsionan la realidad sobre cuestiones clave vinculadas a la situación real de la movilidad en España.

Desde PONS Seguridad Vial han recopilado las 10 principales «leyendas urbanas» para descubrir con datos si son reales, o no, y promover así el buen conocimiento de las normas de circulación y la realidad de la situación de la movilidad en España.

Nunca se puede rebasar una línea continua

FALAZ - Una marca longitudinal consistente en una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor con su vehículo debe atravesarla ni circular con su vehículo sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular por la izquierda de la misma.

Ahora bien, cuando en un tramo de vía en el que esté prohibido el adelantamiento se encuentre inmovilizado un vehículo ocupando la calzada en el carril del sentido de la marcha, salvo que responda a necesidades del tráfico, se le podrá rebasar, aun ocupando parte del carril izquierdo, e igualmente en el caso de cualquier otro obstáculo, no sin antes haberse cerciorado de que la maniobra no representa ningún peligro.

Con idénticos requisitos, (aunque esté prohibido el adelantamiento en ese tramo y se invada el sentido contrario) se podrá adelantar a los conductores de ciclos (incluidas las bicicletas), ciclomotores (incluyendo los vehículos para personas de movilidad reducida), peatones, animales y vehículos de tracción animal, cuando por la velocidad a que circulen, puedan ser adelantados sin riesgo para ningún usuario.

En cambio, a los tractores agrícolas, de obras o servicios, no se les puede adelantar con línea continua.

Conducen peor las mujeres que los hombres

FALAZ - Año tras año la Dirección General de Tráfico publica estadísticas muy detalladas relativas a la accidentalidad, de las que extraemos en PONS Seguridad Vial los datos por sexo del año 2019:

Los datos son objetivos y nos dejan de manifiesto que la mujer se ve implicada en un número muy inferior de accidentes que acaban en fallecimientos, en heridos hospitalizados y heridos no hospitalizados.

Además, podemos añadir que los hombres son más arriesgados al volante, sufren más accidentes y estos son más graves que los de las mujeres, según el informe que realizó la Universidad Politécnica de Madrid y la Cátedra Eduardo Barrios. Y estando muy por encima los hombres en los datos sobre el consumo de alcohol y drogas y su repercusión en los accidentes de tráfico.

Te multan por conducir con chanclas o con el brazo por la ventanilla

VERAZ - Aunque no está específicamente recogido en la normativa la prohibición de conducir con chanclas y con el brazo por fuera o apoyado sobre la ventanilla, sí puedes ser sancionado, si los agentes consideran que no llevar el calzado adecuado puede afectar al control de tú vehículo o que está prohibido conducir sin llevar las dos manos al volante.

Para imponerte la sanción alegarán los siguientes artículos del Reglamento General de Circulación:

Artículo 3. Conductores.

Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario

Artículo 17. Control del vehículo.

Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos.

Artículo 18. Otras obligaciones del conductor.

1. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros.

Por todo ello vamos a calificarlo como que está prohibido y te pueden sancionar por ello con una multa de 80 hasta 200 euros, aunque no está específicamente recogido en la normativa.

España tiene muchos radares de velocidad

FALAZ - Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en las carreteras españolas hay actualmente un total de 1.324 cinemómetros (694 fijos, 550 móviles y 80 de tramo) operativos en las vías de titularidad estatal, lo que se traduce en 3,4 radares por cada 1.000 km cuadrados. Está cifra nos sitúa muy lejos de países como Bélgica o Malta, donde se controla la velocidad con más de 66 radares por cada 1.000 km cuadrados, quedando España en la mitad de la tabla como noveno país con más radares de Europa.

Se puede circular si los bultos impiden la visión por el cristal trasero o si se llevan cortinillas

VERAZ - Los turismos obligatoriamente deben tener el espejo exterior izquierdo y el interior. Este último deberá permitir la visión, al menos, de una parte de la carretera plana y horizontal desde el horizonte hasta una distancia de 60 metros por detrás y en una anchura de 20 metros.

El campo de visión hacia atrás no debe resultar disminuido, siendo las causas más frecuentes de ello: la colocación de los objetos transportados en el interior, cortinillas, láminas adhesivas, las dimensiones insuficientes de la ventanilla posterior, arrastre de un remolque, exceso de viajeros…

Cuando por estos motivos u otros resulte disminuida o impedida la visión hacia atrás por el espejo retrovisor interior, será obligatorio llevar instalado también el espejo exterior derecho bien reglado.

Se puede adelantar por la derecha

VERAZ - Como norma general, el adelantamiento deberá efectuarse por la izquierda del vehículo que se pretende adelantar.

Si existe espacio suficiente, el adelantamiento se efectuará por la derecha adoptando las máximas precauciones:

- Cuando el conductor del vehículo al que se pretenda adelantar esté indicando su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o inmovilizar el vehículo en ese lado.

- En las vías con circulación en ambos sentidos, a los tranvías que marchen por la zona central.

- En las vías urbanas, en calzadas con al menos dos carriles en el mismo sentido de marcha, delimitados por marcas longitudinales, se permite el adelantamiento por la derecha a condición de cerciorarse de que se puede hacer sin peligro alguno para los demás usuarios.

Aumentar la velocidad no necesariamente aumenta el número de accidentes

FALAZ - Según el Modelo Potencial de Nilsson, 2004: Un aumento del 1% de la velocidad media, manteniendo todos los demás factores constantes, produce un aumento del:

- 4% de las colisiones mortales

- 3% de las colisiones graves

- 2% de las colisiones con víctimas

Otro dato importante a tener en cuenta, es que el 85% de las muertes en ciudad son a vulnerables (peatón, ciclistas y motoristas)

- A 80 km/h fallece casi el 100%

- A 50 km/h fallece el 50%

- A 30 km/h solo fallece el 5%

Si reducimos la velocidad reduciremos el número y la gravedad de los accidentes. Además, hay que tener en cuenta todos los efectos negativos que tiene la velocidad sobre el conductor: disminuye la amplitud del campo visual, favorece la aparición de la fatiga, reduce la capacidad de anticipación…

La mayoría de los accidentes de tráfico se produce por el mal estado de la carretera

FALAZ - Cuando se produce un accidente de tráfico puede ser debido a tres factores o causas: factor humano, factor vía y factor vehículo. Como se puede apreciar en el gráfico, el principal causante de los accidentes es el factor humano. Hablamos de que las distracciones, alcohol, drogas, fatiga… provocan entre un 80 y un 90% de los accidentes.

Aunque lógicamente si se mejoran las vías y el vehículo, se reducirán los accidentes pero es el factor humano donde debemos de poner el punto de mira.

Está prohibido fumar al volante

FALAZ - Fumar mientras se conduce no está prohibido, pero no es aconsejable porque aumenta la probabilidad de accidente y es por ello que los conductores fumadores están implicados en el doble de accidentes que los no fumadores.

Los efectos que puede tener sobre el conductor son:

Posibilidad de distracción y pérdida de maniobrabilidad. Por ejemplo, al encender un cigarrillo, sacarlo del paquete, etc.

Inutiliza una de las manos y genera problemas de visión a causa del humo.

Disminución de la capacidad de concentración, debido al aumento del monóxido de carbono en la sangre.

Ahora bien, hay que dejar claro que aunque no está prohibido fumar, han sancionado y te pueden sancionar por ello, si el agente considera que está provocando una distracción al volante, siendo la sanción de hasta 100 €.

Además, tirar la colilla por la ventanilla implica la pérdida de 4 puntos y multa de 200€.

Se puede engañar al etilómetro en los controles de alcoholemia

FALAZ - Las pruebas para la detección de la posible intoxicación por alcohol consistirán normalmente en la verificación del aire espirado mediante etilómetros que determinarán el grado de impregnación alcohólica.

Después de haber bebido alcohol la alcoholemia alcanza su punto máximo entre 30 y 90 minutos después de haber tomado la última copa. A partir de ese momento la alcoholemia desciende en la sangre, aproximadamente, a un ritmo casi constante de 0,2 gramos de alcohol por hora.

No existe ningún truco para engañar al etilómetro, como:

Masticar chicle, tomar café, té o aceite, porque este aparato mide el aire alveolar.

Hacer ejercicio, porque aunque se acelera el metabolismo y se elimina más rápido el alcohol por el sudor, el tiempo entre la primera y la segunda prueba es tan corto que no permite hacer efectivo este método.

Dormir un poco, porque el cuerpo ralentiza el metabolismo y se elimina más lento el alcohol. Para que sea eficaz se debe dormir acorde al consumo de alcohol consumido, es decir que si tenemos una tasa de alcoholemia de 1 gramo de alcohol por litro de sangre deberemos de dormir al menos 5 horas para reducir sustancialmente esta tasa.

Vomitar, porque el alcohol se encuentra distribuido en la sangre y en el estómago solo estará el alcohol que no se ha digerido.