Skoda Karoq: más eficiente y con materiales sostenibles

Jueves, 23 junio 2022, 00:28

Superado solamente por el OCTAVIA, el hermano pequeño del KODIAQ fue el segundo modelo de ŠKODA más vendido a nivel mundial en 2020, así como el primero en los primeros seis meses de 2021. en España se han vendiodo, desde su lanzamiento, unas 21.000 unidades, el 23% con tracción total 4X4, y un 60% con el cambio automático DSG.

La marca ha renovado este modelo, que tiene ahora un diseño exterior más estilizado con el objetivo de conseguir una mejor aerodinámica, y con ello una reducción de las emisiones de CO2 en un 15%. El SUV compacto se ofrece ahora con materiales sostenibles, nueva tecnología y unos motores más eficientes, manteniendo los diésel y gasolina, 4X2 y 4X4.

Estéticamente, la renovación se nota fundamentalmente en la nueva parrilla delantera, más ancha y ahora hexagonal, los faldones rediseñados, así como los faros delanteros y traseros más estilizados con tecnología LED. Como primicia, ahora puede equiparse en opción la tecnología Matrix full-LED. Además de renovar la imagen del coche tras sus primeros años de vida comercial, el objetivo de estos cambios es mejorar las emisiones de CO2, que son ahora un 15% inferiores respecto al modelo al que remplaza.

Se ha mejorado la aerodinámica en más de un 9% gracias a un faldón delantero rediseñado y a un alerón trasero más alargado, con lo que el Karoq se queda ahora con un coeficiente aerodinámico (cd) de 0,30. Esta mejora se nota no solo en los consumos, sino en el silencio de rodadura. durante la presentación de este 'restiling' hemos tenido oportunidad de rodar con la versión diésel de 150 CV con tracción 4X4, comprobando de primera mano tanto los reducidos consumos como su silencio y comodidad de marcha. La prueba no fue lo suficientemente larga como para poder comentar los consumos logrados, pero el coche homologa en nuestra versión de prueba una media de 5,7 l/100 km, no demasiado lejos de lo registrado en nuestro recorrido de cerca de una hora por la sierra madrileña. Pero con la versión TDi de 116 CV es posible llegar a un consumo de 4,7 l/100 km, con unas emisiones de 124 gr/km, y con el distintivo C (verde) de la DGT.

Los cambios también se notan en el interior de coche, con nuevas opciones de molduras decorativas y tapicerías, que pueden fabricarse con materiales sostenibles procedentes de botellas recicladas. Mejora la iluminación ambiental LED, que ahora también ilumina el revestimiento de las puertas traseras en uno de los diez colores disponibles, y el asiento del pasajero delantero que incluye la opción de ajuste eléctrico y función de memoria, así como el sistema Climatronic de tres zonas.

Ofrece una gran comodidad en todas sus plazas, y ergonómicamente todos los mandos están accesibles, de forma que es muy fácil y rápido adaptarse a su conducción. Destaca además su gran maletero, de 521 litros, ampliable hasta los 1.630 abatiendo los asientos posteriores.

El KAROQ está disponible en los niveles de acabado Active, Ambition y Style, además de la variante SPORTLINE.

Ficha Técnica: Motores: gasolina y diésel de 110 a 190 CV, cambio manual o DSG de 6 velocidades, con tracción delantera o total Largo/ancho/alto (m): 4,38/1,84/1,60 Maletero: de 521 a 1.630 litros Consumo: desde 4,7 l/100 km Precio: desde 22.500 euros

Se puede elegir entre dos motores diésel y tres de gasolina que ofrecen una potencia que proporcionan potencias de entre 81 kW (110 CV) y 140 kW (190 CV). El motor TSI 2.0 con 190 CV es exclusivo del KAROQ SPORTLINE y equipa tracción total de serie. Mientras, el TDI 2.0 cuenta con 150 CV y la tracción 4×4 se ofrece opcionalmente.