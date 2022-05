Sexta generación del Opel Astra: gasolina diésel y por primera vez híbrido enchufable

El Opel Astra cumple años, nada más y nada menos que 82 si tenemos en cuenta sus orígenes con el nombre de Kadett. Con su designación actual llega a la sexta generación. Una auténtica revolución y no solo estética, sino también en cuanto a las motorizaciones, ya que por primera vez el modelo contará con una versión híbrida enchufable, a la que se sumará otra 100% eléctrica. Destaca además un puesto de conducción 100% digital Pure Panel, con tres pantallas, y las funciones de ayuda a la conducción avanzadas.

El nuevo Astra se suma al segmento C donde actualmente reinan los modelos SUV, como su 'hermano mayor' el Grandland, pero como alternativa para quienes no quieren caer ante las tentaciones del segmento más de moda, con más deportividad y carácter. Este cinco puertas intenta resultar más emocionante. Lo hace desde el punto de vista estético con la parrilla 'Opel Vizor' con aspecto de brújula en su frontal, y con una pintura bitono, con el techo oscurecido, que le hacen parecer más deportivo y más bajo de lo que realmente es.

Con una longitud de 4.374 mm , una anchura de 1.860 mm y un volumen de maletero de 422 litros, este aspecto deportivo no le resta habitabilidad. Caben perfectamente cinco personas con un maletero de dimensiones muy correctas. Aunque quienes tengan más necesidad de espacio pueden esperar algunos meses más por la versión familiar Sports Tourer, con un maletero que parte de un volumen de 597 litros.

Con versiones con motores de gasolina y diésel muy eficientes con potencias gasta los 225 CV, combinados con transmisiones manuales de seis velocidades y automáticas de ocho velocidades, la gran novedad es la versión híbrida enchufable, y a partir de 2023 llegará el primer Astra 100% eléctrico.

Los motores de gasolina están disponibles con potencias de 110 y 130 CV. El más potente de ellos es el que tuvimos ocasión de conducir durante la prueba dinámica del coche en los alrededores de Madrid. Es cierto que aunque comparte plataforma con el Peugeot 308 su carácter es completamente diferente. Para empezar porque al sentarnos a los mandos nos encontramos un volante convencional, con tres grandes pantallas y un 'head-up display' que proyecta información en el parabrisas (como el mapa del navegador), pero con los botones clásicos que nos facilitan el acceso a las funciones más utilizadas sin necesidad de perdernos en menús a través de una pantalla. El coche es mucho más rígido que su hermano francés, y un 14% más que el Astra al que sustituye, lo que se traduce en una muy buena insonorización (sobre todo en esta variante de gasolina) y en la sensación más deportiva al conducir. Con ello no queremos decir que el coche sea más incómodo, ni mucho menos. El confort está garantizado sobre todo a través de los excelentes asientos de las plazas delanteras con certificación AGR y hasta 16 ajustes. Con su motor 1.2 turbo y los mencionados 130 CV, homologa un consumo medio de 5,5 l/100, que en nuestra prueba aumentaron ligeramente hasta los 6 litros de media.

Pero personalmente me ha parecido muy interesante la respuesta del motor diésel, también con 130 CV, una respuesta al pedal del acelerador muy aprecida, pero con un consumo que se reduce hasta unos 4,4 l/100 km de media (en nuetra prueba no llegó a superar los 5 litros), y una gran autonomía con la que podemos hacer muchos kilómetros sin necesidad de pararnos para repostar. Una variante muy recomendable para quienes vayan a hacer muchos viajes y desplazamientos en carretera y autopista. En ambos casos estos modelos de combustión, el diésel y el gasolina, cuentan con el distintivo ambiental de la DGT tipo C.

Si por el contrario nuestro medio natural es la ciudad, la variante más indicada es la híbrida enchufable, con 180 CV y un par máximo de 360 Nm. En modo eléctrico puro, puede recorrer hasta 60 kilómetros (WLTP) sin emisiones, que pueden aumentar hasta una cifra cercana a los 74 km en entorno urbano.

En estas condiciones el consumo homologado es de 1,1 litros, pero siempre tendremos que tener en cuenta que si salimos de la ciudad y circulamos por autopista o carretera el peso de las baterías se deja notar sensiblemente, aumentando el consumo y provocando que el coche se note quizás un poco más perezoso, aunque sin llegar en ningún caso a quedarse rezagado. Es la contrapartida que hay que pagar por tener la pegatina 'Cero' de la DGT. En cualquier caso, si tenemos un enchufe para recargarlo (en unas 2 horas con un cargador de 7,4 kW) y tan solo hacemos viajes de largo recorrido en un par de ocasiones al año, esta variante puede encajar perfectamente cubriendo todas nuestras necesidades.

Ficha técnica Motores: gasolina, diésel e híbrido enchufable de 110 a 179 CV Autonomía en modo eléctrico: 60 km Largo/ancho/alto (en metros): 4,37/1,86/1,44 Maletero: de 422 a 1.339 litros Precio: desde 24.660 € (cuota desde 230 €/mes con entrada de 3.300 €)

En materia de seguridad, el nuevo Astra incporpora lo último en sistemas de asistencia a la conducción, desde el mencionado 'head-up display' proyectado directamente en el parabrisas, hasta el sistema semiautónomo de asistencia Intelli-Drive 2.0 y la cámara Intelli‑Vision de 360 grados, pasando por la iluminación matricial IntelliLux LED Pixel, que cuenta 168 diodos LED que se encienden dependiendo de la luz ambiente y de las condiciones del tráfico.