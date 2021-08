Diez trucos para aprobar el examen teórico de conducir

Según la DGT, en 2019 solo el 44% de las personas que se presentaron al examen teórico aprobaron a la primera. Según los expertos, la razón principal son las prisas excesivas a la hora de presentarse, que hacen que los estudiantes acudan sin estar suficientemente preparados.

«En este caso, como cuando se conduce por la carretera, tener prisa nunca es bueno, puesto que encadenar suspensos en las pruebas, encarece el precio final de la obtención del permiso de conducir», explica Javier Salvador, director pedagógico de la autoescuela online Onroad.

En mayor o menor medida, todas las personas sienten ansiedad a la hora de enfrentarse a los exámenes. Cuando esta situación no se controla, es posible que, a pesar de haber estudiado, los nervios jueguen una mala pasada y se acabe suspendiendo un examen, para el que se estaba ampliamente preparado. Aunque insiste en que la razón principal de los suspensos está más asociada a la falta de preparación de los alumnos.

«Solo cuando se está seguro de tener los conocimientos, es el momento de presentarse al examen» insiste Salvador, que ofrece diez recomendaciones para los aspirantes. Aunque, según insiste, la más importante es estudiar y prepararse practicando con los test y ejemplos de examen.

1.- Tener en cuenta que si vas al examen es porque puedes hacerlo. «Los profesores que te están preparando han considerado que ya puedes aprobar. Ellos siempre son los encargados de apoyarte y hacer un seguimiento de tu estudio para progresar en tu aprendizaje y que no tengas ningún problema a la hora de enfrentarte a él, cuando llegue el momento», comenta el experto de Onroad.

2.- Frenar los pensamientos negativos. No es posible aprobar ningún examen si uno se autoconvence de que no es posible hacerlo, que se va a quedar en blanco, o que no va a recordar los conocimientos.

3.- No repasar el mismo día. Cuando se tienen los conocimientos necesarios, esto no es algo que haga falta en absoluto. Al revés, solo puede servir para que la ansiedad y los nervios aumenten. Es mejor estar tranquilo y confiar en lo que se ha estudiado hasta ese momento y no tratar de adquirir conceptos a última hora.

4.- Tomárselo con calma. Es recomendable, para el día del examen, levantarse con tiempo, evitar las prisas, y poder llegar con tranquilidad al lugar de la prueba, saliendo con tiempo de casa. De esta manera además se contará con un margen de tiempo ante cualquier imprevisto.

5.- Preparar la noche anterior todo lo necesario para el examen. Presentar el DNI es un trámite indispensable, por eso hay que asegurarse de llevarlo. Al margen de esto, se puede llevar también un bolígrafo, por si los ordenadores no funcionan y se tuviera que hacer en papel.

6.- Evitar factores que puedan distraerte. Llevar ropa cómoda, con la que no vayas a pasar calor ni frío, que no apriete, ni moleste. Esos son condicionantes que hacen más posibles las distracciones y provocan que se piense en otra cosa, en lugar de centrarse en dar las respuestas correctas.

7.- Evitar los «corrillos». Tanto si son compañeros de estudios, como si no lo son, se debe evitar a las personas que, justo antes de los exámenes, se juntan para comentar o preguntar dudas sobre las posibles preguntas del examen. La razón principal es la confusión y las dudas que sus comentarios pueden generar.

8.- Atender a las instrucciones. Hay unas normas que deben seguirse a la hora de cumplimentar el examen, es necesario estar atento a ellas. Si algo no se entiende, debe preguntarse. «No pasa nada por consultar y es mucho mejor que comenzar un examen con dudas» advierte Javier Salvador.

9.- Recordar que no hay que contestar las preguntas en orden. Lo que sí es necesario es leer con calma las preguntas y todas las respuestas. Ante el bloqueo en alguna pregunta, es mejor pasar a la siguiente y retomar esta al final. Es decir, centrarse en contestar lo que se sabe, y no insistir en lo que nos genera dudas. «30 minutos es tiempo de sobra para 30 preguntas» comenta el director pedagógico de Onroad, que además advierte. «Quizás te sobre tiempo para dar un repaso final rápido. Úsalo solo para ver que todo está correcto. No es momento de cambiar respuestas, a no ser que te hayas equivocado al marcar».

10.- Las preguntas tienen sus palabras clave. Cuando una pregunta no se entiende debe encontrarse, la palabra o palabras clave, porque son las que van a dar la solución y hacernos entender el porqué de esa cuestión. «Si no lo tienes claro, emplea la lógica descartando la respuesta que sabes que es incorrecta, y tratando de buscar la palabra clave. La memoria funciona por asociación, así que intenta recordar algún dato, luego solo tendrás que tirar del hilo» explica. «Si no conoces la respuesta más lógica, la que contestes tiene al menos 33% de probabilidad de ser la correcta, por lo que no dejes preguntas sin responder» añade.

Una vez que el examen está hecho, no conviene ponerse nervioso. En este momento solo queda esperar la nota, que suele salir publicada sobre las 6 de la tarde, aunque a veces, puede alargarse algo más, sobre todo si nos hemos presentado en viernes o víspera de festivo.