Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevas KTM 690 Enduro R y 690 SMC R 2026 ktm press

Nuevas KTM 690 Enduro R y 690 SMC R 2026, con el monocilindro más potente del mercado

V. D.

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:00

KTM vuelve a dar guerra en el mercado tras su complicada situación financiera y vuelve a anunciar una numerosa y renovada gama de modelos, como los recientemente presentados: las nuevas 690 Enduro R y 690 SMC R, ambas con el legendario motor LC4 de un cilindro.

La firma austríaca confirma en ambas versiones una actualización importante que afecta a su estilo, mejora su tecnología y renueva su propulsor, que se convierte en el monocilíndrico más potente del mercado, con 79 CV y 73 Nm de par.

La todoterreno, KTM 690 Enduro R 2026

Su versatilidad se refuerza con actualizaciones integrales que aumentan su capacidad offroad y el refinamiento en carretera. Se propulsa con la última versión del motor monocilíndrico LC4 que cumple con la normativa Euro 5+, ahora con un cárter, embrague y tapa del estator revisados y un sistema de lubricación rediseñado para una mayor fiabilidad y un mejor rendimiento.

KTM 690 Enduro R 2026 ktm press

Además, incorpora una nueva instrumentación TFT a todo color de 4,2 pulgadas, interruptores combinados rediseñados, un puerto de carga USB-C y un faro LED.

En cuanto a la electrónica, incluye el ABS en curvas, el MTC en curvas y el nuevo sistema Dynamic Slip Adjust (ajuste dinámico de deslizamiento y disponible en el modo de conducción RALLY opcional).

La carrocería luce unas líneas más afiladas, y los componentes de la suspensión actualizados añaden comodidad y tacto tanto dentro como fuera del asfalto.

La Supermoto, KTM 690 SMC R 2026

Se perfecciona más para seguir siendo la referencia en el segmento Supermoto. La carrocería presenta un diseño más agresivo. Y al igual que en la Enduro R, el motor LC4 actualizado ofrece un mayor rendimiento y eficiencia, mientras que las suspensiones refinadas mejoran la respuesta en carretera y la agilidad.

KTM 690 SMC R 2026 ktm press

Las mejoras tecnológicas incluyen una instrumentación TFT a todo color de 4,2«, interruptores combinados actualizados y ayudas a la conducción sensibles al ángulo de inclinación, como el ABS en curvas y el MTC en curvas. Los modos de conducción seleccionables y los modos ABS personalizables garantizan que la moto se pueda adaptar a todos los estilos y entornos de conducción. La conectividad con el smartphone está disponible a través de KTM Connect.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brote de salmonela en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Juan Carlos I con 11 afectados
  2. 2 Brote hospitalario de salmonela en Gran Canaria: «Los afectados son de diferentes perfiles y plantas»
  3. 3 Condenado un empleado de banca en Gran Canaria que estafó 30.000 euros a unos clientes
  4. 4 El Bufaero: la familia Medina convierte un «local maldito» en un templo del pescado a la brasa en Telde
  5. 5 Un hombre resulta herido crítico tras caer desde tres metros en Mogán
  6. 6 Baleares se declara desbordada por las pateras y pide suspender el reparto de menores de Canarias
  7. 7 ¿Cuántos pisos turísticos hay en su barrio? Así se distribuye la vivienda vacacional por Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 El Cabildo frena el deterioro del Pino Bonito de la presa de Las Niñas
  9. 9 La Guardia Civil alerta del uso de documentos oficiales manipulados para cometer estafas
  10. 10 Agosto en Las Palmas de Gran Canaria: 10 bomberos y dos parques zonales cerrados la mitad de los días

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Nuevas KTM 690 Enduro R y 690 SMC R 2026, con el monocilindro más potente del mercado

Nuevas KTM 690 Enduro R y 690 SMC R 2026, con el monocilindro más potente del mercado