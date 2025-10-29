Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Nueva Kawasaki KLE500 kawasaki press

Nueva Kawasaki KLE500: Una polivalente aventurera para el carné A2

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:00

Kawasaki acaba de desvelar su nueva KLE500, una moto que amplía la oferta Adventure de la firma japonesa enfocada principalmente a motoristas que busquen una trail ligera y polivalente, compatible con el carné A2.

Está impulsada por motor bicilíndrico en paralelo refrigerado por agua de Kawasaki, de 451 cc, equipado con embrague asistido y antirrebote. Ofrece una potencia de 45,4 CV a 9.000 rpm y un par motor de 42,6 Nm.

Equipa una pantalla alta ajustable en tres posiciones, un depósito de combustible de 16 litros de capacidad, iluminación LED delantera y trasera e instrumentación LCD, que permite la conectividad con smartphones para acceder a la aplicación Rideology The App Motorcycle, exclusiva de Kawasaki, para acceder a varias funciones de la instrumentación como el registro de conducción, la navegación e incluso los comandos de voz. La KLE500 exhibe toques de diseño inspirados en las motos de motocross KX como las tapas laterales largas y lisas y en el depósito de combustible delgado.

Nueva Kawasaki KLE500 kawasaki press

El triángulo ergonómico está ideado para ofrecer una postura cómoda tanto sentado como de pie sobre las estriberas. En cuanto al asiento, se pueden crear cuatro configuraciones con la incorporación del asiento trasero ERGO-FIT (bajo) y el asiento delantero bajo, disponibles como accesorios originales.

La KLE500 llega con una combinación de ruedas de 21» delante y 17» detrás, equipadas con neumáticos IRC GP-410. La suspensión cuenta con una horquilla delantera invertida tipo cartucho KYB especialmente desarrollada para este modelo y a la nueva suspensión trasera Uni-Trak. Ofrece ABS desconectable.

Estará disponible una versión SE con intermitentes LED, instrumentación TFT y un paquete completo que incluye una pantalla más grande, protectores de manos y un protector de cárter.

Kawasaki ofrece numerosos accesorios originales, entre los que se incluyen baúl trasero, maletas laterales, portaequipajes trasero, calentadores de puños, toma USB tipo C, protector de motor, faros antiniebla LED, caballete central, protector de radiador y soporte para GPS y un tubo de escape Akrapovic con cuerpo de titanio y protector térmico de carbono.

