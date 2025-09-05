Novedades 2025 en cascos de moto: Protección y estilo para todos los gustos

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

Chaqueta, pantalones, guantes, botas… Todos son elementos de uso recomendado para el motorista, prendas que incrementan la seguridad y minimizan las posibles consecuencias en caso de caída. Sin embargo, actualmente en España, ninguno de ellos es obligatorio. Hay que mirar más arriba para encontrar la única pieza de equipamiento sin la cual el motero no puede conducir de forma legal: el casco.

El casco tiene que estar siempre bien abrochado y en óptimas condiciones. Se recomienda el uso de viseras claras, anti rayadas y, a ser posible, antivaho. Debe quedar ajustado pero sin apretar: es importante que al mover la cabeza el casco no se desplace lo más mínimo. Y si ha recibido un golpe fuerte, hay que sustituirlo ya que podría haberse dañado la estructura.

Actualmente, existe en el mercado una amplia oferta de modelos de cascos, de todos los estilos, formas y colores. Los fabricantes de cascos se afanan en diseñar modelos que se adapten a todos los gustos y necesidades de los moteros. Veamos algunos de los presentados recientemente por algunas de las marcas más destacadas.

Arai Quantic 2025

Ampliar Arai Quantic arai press

El casco sport-touring de la firma japonesa se renueva con mejoras clave en confort, ventilación y aerodinámica, manteniendo el inconfundible nivel de protección y su combinación equilibrada entre prestaciones deportivas y usabilidad diaria. La calota mantiene la clásica forma redondeada que ha acompañado a todos los cascos Arai desde 1950. Su función es la de desviar y repartir la energía en caso de impacto. Como novedad, se han empleado nuevos materiales en las capas intermedias para reducir el peso y mejorar el confort.

En el nuevo Arai Quantic hay hasta 12 puertos de ventilación: 6 de entrada y otros 6 de salida. Así, es capaz de canalizar un 40% más de flujo de aire a sólo 50 km/h. También es nuevo el respiradero deslizante de 3 posiciones y cuyo diseño ha sido pensado para ofrecer un mayor volumen de entrada de aire. Asimismo, su mecanismo de accionamiento es más grueso para facilitar su uso con guantes. Por último, el interior completo se puede desmontar fácilmente. Ya se encuentra disponible en la web de BIHR en tamaños de calota que van de la XS a la XL.

Precio: 699,95€ para las gráficas lisas y 799,95€ para el resto de acabados.

SHOEI NXR2 x Mobile Suit Gundam

Ampliar SHOEI NXR2 x Mobile Suit Gundam shoei press

La saga del anime se convierte en leyenda sobre el asfalto. Desde los campos de batalla espaciales hasta las carreteras del mundo real, SHOEI presenta su colección más esperada: una serie de cascos NXR2 de edición especial inspirados en los personajes más icónicos del universo Mobile Suit Gundam. Cada diseño celebra la estética, el carácter y el legado de una franquicia que revolucionó el anime japonés y la cultura pop.

HJC V10 Stuart Minions

Ampliar HJC V10 Stuart Minions hjc press

HJC Helmets, en colaboración con Universal Products & Experiences, anunció el próximo lanzamiento de un nuevo casco Stuart Minions inspirado en los Minions de Illumination. Esta edición especial da vida a la personalidad de Stuart a través del casco V10 de inspiración retro. La parte superior del casco presenta la máscara de Stuart, mientras que su característica sonrisa descarada está impresa en la parte delantera. El diseño general está inspirado en los clásicos monos de los Minions, completando un look divertido y enérgico. La calota ligera de fibra de vidrio ofrece un excelente rendimiento aerodinámico, mientras que las lengüetas de liberación de emergencia proporcionan una extracción rápida en situaciones críticas. El forro interior extraíble y lavable garantiza una comodidad y frescura duraderas. Las tallas van de la XS a la 2X.

Precio: 399.90€

Airoh Aviator III 6Days Italia 2025

Ampliar Airoh Aviator III 6Days Italia 2025 airoh press

Airoh celebra el 10º aniversario de colaboración con FIM y el regreso a Bergamo de 6Days FIM Enduro of Nations en Bérgamo con Aviator III 6Days Italia 2025: una edición limitada de sólo 200 piezas, numeradas y certificadas. Una pieza de coleccionista con embalaje premium, bolsa para el casco personalizada y las tecnologías de alta gama de Airoh combinadas con gráficos especiales para celebrar la 99ª edición del icónico evento. Este casco mantiene las características técnicas: calota en HPC Carbon, DD Ring para el cierre, cuatro calotas para un ajuste óptimo (tallas de XS a XXL) y un peso a partir de 1330 gramos. La experiencia de conducción está respaldada por un confort extremo, una ventilación avanzada y una protección al más alto nivel.

Precio: 1.159,00 euros.

Kappa KV33

Ampliar Kappa KV33 kappa press

Un casco integral inspirado en el mundo del motocross y orientado a usuarios de motos adventure y maxienduro. Disponible en versión monocromática Solid o con gráficos llamativos bajo el nombre Graphic Wizard, el KV33 se adapta a distintos estilos sin renunciar a la esencia on/off-road. El nuevo KV33 está fabricado en material termoplástico de alta resistencia, e incorpora doble calota. La pantalla exterior, transparente y antirrayado, es compatible con lentes Pinlock, mientras que el visor solar interior ahumado permite circular con buena visibilidad en condiciones de luz variable. Su sistema de ventilación incluye tres tomas de aire (dos frontales y una en la mentonera) y un extractor posterior. El interior es completamente desmontable, lavable y antialergénico. Completan el conjunto el paranariz, el paraviento y el cierre micrométrico, una solución cómoda y segura para el día a día. Ambos modelos están disponibles en tallas de la XS (54) a la XXL (63), con un peso aproximado de 1.650 gramos.

Precio: versión Solid 168 euros y versión Graphic Wizard 172 euros.

CGM Italia 167 FLO

Ampliar CGM Italia 167 FLO cgm press

Este casco jet para uso urbano monta el sistema de ventilación Air Stream System que asegura la mayor comodidad térmica junto al interior elaborado en tejido ExtraCool. Es desmontable y permite su lavado.

Hay dos versiones dependiendo de la pantalla utilizada. La estándar ofrece una más amplia que permite proteger mejor toda la cara. Por su parte, el 167 FLO Sagomata cuenta con una pantalla que apuesta más por el diseño al ceñirse a la parte superior de la cara con forma de gafas. Dispone de gafa solar interior retráctil. Monta bandas reflectantes que refuerzan la seguridad pasiva al aumentar su visibilidad frente al resto del tráfico. El cierre de la correa es mediante sistema micrométrico, y dispone de anillo antirrobo para poder dejar el casco atado a la moto al aparcarla. El peso para la talla M es de 1.050 gramos. Para su fabricación se emplean tres tamaños de calota exterior según la talla que dan lugar hasta ocho medidas diferentes que van de la XXS hasta la XXL. La oferta cromática para el casco 167 FLO contempla 17 diferentes colores entre sus acabados en un único tono o con diseño gráfico más elaborado.

Precio: desde 91 € para el acabado monocolor hasta los 104 € de las versiones más decoradas.