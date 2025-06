Ducati inaugura un nuevo concesionario en Barcelona, con Marc Márquez de anfitrión

Canal Motor Viernes, 6 de junio 2025, 13:00 Comenta Compartir

Marc Márquez ha inaugurado hoy un nuevo concesionario de Ducati Barcelona en Sant Quirze del Vallès. El nuevo espacio ofrece un showroom de 550 m2 en el que los clientes pueden conocer la extensa gama de productos de la firma de Borgo Panigale y Scrambler, además de los modelos Ducati Approved y una zona de taller. Las nuevas instalaciones se unen a la red mundial de ventas del fabricante de Bolonia, que cuenta ya con más de 800 puntos de venta en más de 90 países.

El piloto del Ducati Lenovo Team y líder del Mundial de MotoGP ha llegado al evento al manillar de una Ducati Multistrada V4S, acompañado por Francesco Milicia, Vicepresidente de Ventas Globales y posventa de Ducati, y Carlos T. López Panisello, Director General de Ducati España y Portugal, donde se ha celebrado una fiesta de inauguración de este nuevo espacio de la marca de motos de Borgo Panigale en la provincia de Barcelona.

Ejerciendo de padrino de esta presentación, a la que también han asistido Alberto Teichman –Director General de Audi España– y Lluís Soler –CEO de Quadis–, Marc Márquez ha charlado con Carlos T. López Panisello de lo que ha significado para él la llegada a la marca italiana: desde su liderato en MotoGP, hasta el challenge lanzado con Ducati España que le llevará a sortear una Ducati Multistrada a finales de 2025 entre toda su comunidad.

Ampliar Nuevo concesionario de Ducari en Sant Quirze del Vallès F. P.

A continuación, la fiesta ha reunido a unos 300 Ducatistas que han podido disfrutar de la cercanía y desparpajo del ocho veces Campeón del Mundo, que ha sorteado distintos obsequios con los que premiar a los presentes su fidelidad a la marca de Borgo Panigale. «Poder estar en una inauguración como la de hoy es un placer, rodeado de tanta pasión roja» ha declarado el piloto de MotoGP. «Notar el cariño de tantos aficionados de Ducati reunidos en este nuevo concesionario ha sido muy bonito y es una demostración más de la fuerza de la marca y el gran vínculo que tiene con MotoGP. Ducati no es solo una moto; es una familia, una forma de vivir la competición. Desde que llegué, he sentido ese calor y esa exigencia, y eso, me motiva a dar el 200% en cada carrera».

En el evento, Francesco Milicia ha destacado que «Barcelona, ciudad que marca tendencias, es un punto clave para Ducati por la pasión que se siente por las motos y una muestra de ello es la cantidad de pilotos de esta región, como Marc, que hoy nos acompaña en este nuevo concesionario. Lo que vemos hoy es precisamente lo que pone en valor esta marca, una fiesta en la que los Ducatistas se reúnen y celebran juntos esta pasión, en un lugar que queremos que se convierta en punto de reunión de todos los apasionados».

Carlos T. López Panisello ha manifestado que «Barcelona es uno de los mercados de referencia de la moto en España, por eso hemos redoblado nuestros esfuerzos en dotar a la provincia de una instalación adicional a las afueras de la ciudad, con la que abarcar mejor toda la zona. Un compromiso que nos permitirá atender a nuestros clientes en unas instalaciones fantásticas, en la línea del camino que emprendimos hace ya más de un año cuando desde Volkswagen Group España Distribución asumimos la representación de Ducati en España y Portugal».