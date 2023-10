Se pone en marcha en Bilbao el primer electrolizador de hidrógeno verde

J. Bacorelle Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Frenar el cambio climático y limitar el incremento global de la temperatura a 1,5ºC de aquí a 2050 con hidrógeno y almacenamiento de carbono requeriría una inversión de 13.000 millones de euros, según un informe de Boston Consulting Group.

El documento 'Breaking the Finance Barrier for Hydrogen and Carbon Capture' sitúa en esa cantidad la inversión privada necesaria a nivel global y en 1.200 millones de euros en Europa y subraya que los bancos comerciales son «clave» en el proceso porque suponen una «oportunidad» para crear una ventaja competitiva.

El informe define las tecnologías de hidrógeno y de captura y almacenamiento de carbono como «soluciones esenciales» para sectores difíciles de descarbonizar como las industrias intensivas en calor (p. ej., producción de acero, cemento o vidrio), de fabricación de fertilizantes, o el transporte; los bancos y el resto de entidades de crédito aún no han movilizado las herramientas de financiación necesarias para que estas se expandan a la velocidad necesaria. Uno de los primeros pasos de la descarbonización mediante hidrógeno verde lo ha dado Toyota junto a la energética Repsol, que ha instalado en su refinería de Petronor en Bilbao un electrolizador de 2,5 megavatios (MW) cuya inversión ha ascendido a 11 millones de euros. En concreto, este electrolizador da al grupo la capacidad de generar 350 toneladas anuales de hidrógeno verde, para uso industrial principalmente en la refinería, como materia prima para fabricar productos con menor huella de carbono. Petronor podrá repostar el año que viene su nuevo Toyota Mirai de 2ª Generación que adquirirá a través de Alba Emission Free Energy, la empresa filial que aglutinará todas las iniciativas de descarbonización y transición energética; siendo sus áreas de actuación el hidrógeno renovable, los combustibles sintéticos, la generación distribuida, la movilidad sostenible, y la economía circular. Este hidrógeno verde será utilizado también para movilidad en la plataforma logística ubicada en el parque tecnológico, para el Living Lab de tecnologías de hidrógeno y como fuente de energía para el edificio del Energy Intelligence Center (EIC). Así, permitirá descarbonizar la producción de combustibles en la propia refinería y suministrar al Parque Tecnológico de Abanto-Zierbena, que se convierte en el primero de estas características en Europa con un suministro en continuo del hidrógeno renovable. La puesta en marcha de este electrolizador, representa la primera piedra en el camino de Repsol para tomar una posición destacada en el tablero por la batalla del hidrógeno verde en España, donde el resto de grandes compañías del sector, también se están posicionando con fuerza. Así, este proyecto impulsará el Corredor Vasco del Hidrógeno (BH2C), la iniciativa promovida por Petronor y Repsol que busca acelerar la reputación económica del País Vasco y del conjunto de España, al mismo tiempo que se avanza en la descarbonización y se impulsan sectores estratégicos como la movilidad, en la que Toyota es pionera con el desarrollo del primer vehículo de pila de combustible. Este consorcio aglutina a más de 80 empresas, instituciones y centros de investigación que participan en distintos proyectos y tienen previsto movilizar más de 1.400 millones de euros para posicionar a la región como referente internacional en hidrógeno renovable. Pero este proyecto no es más que el primer paso para impulsar esta apuesta estratégica, ya que Petronor pondrá en marcha en los próximos años un electrolizador de 10 MW, cuyo hidrógeno 'verde' abastecerá a una de las mayores plantas del mundo de combustibles sintéticos cero emisiones netas, y un tercer 'megaelectrolizador', en este caso de 100 MW, para abordar el proceso de descarbonización de Petronor y alimentar las necesidades del Corredor Vasco del Hidrógeno. Más información





Dentro de esta estrategia para ser un actor principal en hidrógeno renovable, el grupo dirigido por Josu Jon Imaz planifica también un electrolizador adicional en el Complejo Industrial de Cartagena con una capacidad de 100 MW, en el marco de la Plataforma del Hidrógeno Verde de la Región de Murcia en torno al Valle de Escombreras; así como en Tarragona, de 150 MW. Asimismo, también instalará electrolizadores en sus plantas de Puertollano y A Coruña, en ambos casos con una capacidad de 30 MW.